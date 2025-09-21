Caminhoneiro é preso dirigindo pela PR151 em Jaguariaíva após denúncias de motoristas

JAGUARIAÍVA - Um homem de 47 anos foi preso na tarde deste sábado (20) por embriaguez ao volante enquanto dirigia um caminhão Scania G 470 pela PR151, no município de Jaguariaíva. A prisão ocorreu depois que motoristas que trafegavam pela rodovia acionaram a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), relatando a condução perigosa do veículo, que causava temor aos demais usuários da via.

A equipe policial participava da Operação Radar, no km 246, quando recebeu as denúncias de que o caminhão seguia no sentido Piraí do Sul–Jaguariaíva, possivelmente guiado por um motorista embriagado. Os agentes iniciaram buscas e localizaram o veículo no km 239. Na abordagem, verificaram que o condutor apresentava sinais evidentes de ingestão de álcool. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 0,89 mg/L — índice muito acima do limite legal.

O trecho da PR-151 entre Piraí do Sul e Jaguariaíva é considerado um dos mais críticos da região, já que mais da metade do percurso não é duplicado e apresenta intenso tráfego de caminhões. Motoristas relatam que a via frequentemente registra investidas perigosas por parte de condutores de veículos pesados, que não respeitam o limite de velocidade, realizam ultrapassagens arriscadas e, em alguns casos, chegam a jogar seus caminhões contra veículos de menor porte.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 43ª Delegacia de Polícia de Castro, onde permanece à disposição da Justiça.