Suspeito morre em confronto com a polícia em Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem investigado por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro morreu em confronto com a polícia em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O suspeito utilizou a esposa e os filhos como escudo humano.

O confronto aconteceu por volta das 22h30 desta quinta-feira (18), no bairro Aparecidinho 2. Segundo a polícia, foi realizada uma operação conjunta da RONE e do Grupo de Diligências Especiais (GDE), para capturar o suspeito.

No momento em que o homem percebeu a chegada das viaturas, utilizou a esposa e os filhos como escudo humano. Após a retirada da família em segurança, ele atirou contra os agentes, que reagiram.

Ferido, o suspeito chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu.

DROGAS APREENDIDAS

No local, os policiais apreenderam diversas porções de droga, além de objetos utilizados para o tráfico e uma arma que estava na casa do suspeito. Foram apreendidos 3kg de maconha, cinco gramas de crack e nove gramas de cocaína. Além das drogas, um revólver calibre .38, uma balança de precisão e um rádio comunicador também foram apreendidos.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Apesar da apreensão das drogas, e toda a situação que resultou na morte do suspeito, as investigações continuam em Santo Antônio da Platina. Segundo as informações da polícia, a operação busca desmantelar uma organização criminosa que atua na região.