11°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Suspeito morre em confronto com a polícia em Santo Antônio da Platina

Homem usou a esposa e os filhos como escudo humano, atirou contra os policiais e acabou morto; investigações continuam para desmantelar organização criminosa na cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TA NO SITE
19/09/2025 às 14h56 Atualizada em 19/09/2025 às 15h51
Suspeito morre em confronto com a polícia em Santo Antônio da Platina
Suspeito utilizou a esposa e os filhos como escudo humano. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem investigado por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro morreu em confronto com a polícia em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O suspeito utilizou a esposa e os filhos como escudo humano.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O confronto aconteceu por volta das 22h30 desta quinta-feira (18), no bairro Aparecidinho 2. Segundo a polícia, foi realizada uma operação conjunta da RONE e do Grupo de Diligências Especiais (GDE), para capturar o suspeito.

No momento em que o homem percebeu a chegada das viaturas, utilizou a esposa e os filhos como escudo humano. Após a retirada da família em segurança, ele atirou contra os agentes, que reagiram.

Ferido, o suspeito chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu.

DROGAS APREENDIDAS

No local, os policiais apreenderam diversas porções de droga, além de objetos utilizados para o tráfico e uma arma que estava na casa do suspeito. Foram apreendidos 3kg de maconha, cinco gramas de crack e nove gramas de cocaína. Além das drogas, um revólver calibre .38, uma balança de precisão e um rádio comunicador também foram apreendidos.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Apesar da apreensão das drogas, e toda a situação que resultou na morte do suspeito, as investigações continuam em Santo Antônio da Platina. Segundo as informações da polícia, a operação busca desmantelar uma organização criminosa que atua na região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução
MOMENTO FOFURA Há 6 horas

Garotinha ganha uma Barbie com a mesma condição que a dela e tem a reação mais encantadora

Com apenas um ano, Helena foi diagnosticada com diabetes. Ao ganhar de sua mãe uma Barbie diabética, sua reação encantou as redes sociais

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Incêndio deixa cenário de guerra em reciclagem do Norte Pioneiro

Situação aconteceu na manhã desta quinta-feira em um barracão que fica próximo a rodovia Benedito Lúcio Machado

 Chamas destruíram cerca de cinco mil quilômetros quadrados do Morro do Sabão. Foto: Ta no Site
INCÊNDIO Há 2 dias

Incêndio queima cerca de cinco mil metros quadrados de vegetação em Santo Antônio da Platina

Chamas se espalharam rapidamente pelo Morro do Sabão, destruindo grande parte de sua vegetação; casos semelhantes foram registrados outras vezes

 Mariele era mãe de três filhos e morava em Santo Antônio da Platina. Foto: Reprodução/Redes Sociais
LUTO Há 2 dias

Morte de jovem que lutava contra o câncer causa comoção no Norte Pioneiro

Mariele Aparecida de Souza, jovem de 29 anos, faleceu em Santo Antônio da Platina nesta terça-feira (16)

 A proposta é criar um bairro planejado, onde serão construídas residências, áreas comerciais e um parque central. Foto: Divulgação/Assessoria
CRESCIMENTO URBANO Há 3 dias

Incorporadora apresenta projeto de construção de bairro planejado em Santo Antônio da Platina

Além de moradias de diferentes faixas do programa Minha Casa, Minha Vida, projeto habitacional e urbanístico da Aporá Empreendimentos prevê áreas verdes, infraestrutura de lazer, comércio e parque aberto ao público

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados