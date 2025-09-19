11°C 28°C
Fonoaudióloga vai representar o Norte Pioneiro em Congresso Científico

Larissa Vieira, de Siqueira Campos, desenvolveu um trabalho sobre crianças que não desenvolvem oralidade adequadamente, e vai apresenta-lo em São Paulo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
19/09/2025 às 10h27
Larissa Vieira, fonoaudióloga de Siqueira Campos que participará do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Foto: Reprodução/Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Pela primeira vez, o Norte Pioneiro terá uma representante na programação científica do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, considerado o maior e mais importante evento da área no país. A fonoaudióloga Larissa Vieira, natural de Siqueira Campos, teve seu trabalho aprovado para apresentação durante o encontro, que acontece em novembro, na cidade de São Paulo.

O feito é inédito para a região e coloca Siqueira Campos em destaque no cenário nacional da fonoaudiologia. “É uma conquista que carrego com muito orgulho. Quero mostrar que do interior também nasce ciência e inovação”, afirma Larissa, que se diz motivada a levar o nome da cidade e da região para além das fronteiras estaduais.

O estudo apresentado por Larissa aborda questões relacionadas ao desenvolvimento da oralidade infantil, tema de grande relevância na área de fonoaudiologia. A pesquisa foi realizada em parceria com a psicóloga Marina Akkari, de Wenceslau Braz, que também tem raízes familiares em Siqueira Campos. Marina foi responsável por identificar a preocupação inicial que deu origem ao estudo: a realidade de crianças que não desenvolvem oralidade adequadamente.

A partir dessa demanda clínica e social, Larissa e Marina desenvolveram uma investigação científica que buscou compreender fatores que podem interferir no desenvolvimento da comunicação oral em crianças, além de propor estratégias de intervenção. A parceria entre fonoaudiologia e psicologia é um dos diferenciais do trabalho, que alia conhecimentos técnicos e clínicos para tratar de uma questão complexa e pouco abordada na literatura nacional.

O reconhecimento da pesquisa pelo congresso não apenas representa um marco pessoal para Larissa Vieira, mas também reforça a importância de estimular a ciência e a inovação em cidades do interior. A participação de profissionais do Norte Pioneiro em eventos nacionais contribui para a valorização da região e abre portas para futuras colaborações e projetos.

