Menina do Norte Pioneiro luta contra o câncer em Curitiba e família pede orações

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

IBAITI - Heloísa de Almeida Paulino, de 7 anos, natural de Ibaiti, foi diagnosticada com leucemia, e precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, após exames apontarem piora em seu estado de saúde. Com a notícia, a família divulgou pedidos de orações nas redes sociais, que comoveram muitos moradores da região.

De acordo com informações, a pequena precisou que o cateter de oxigênio fosse substituído por uma máscara VNI de alta ventilação, equipamento que oferece suporte respiratório mais eficiente, conforme informações do Pequeno Príncipe.

O quadro de Helô, como é chamada carinhosamente, levou a equipe médica a ajustar os antibióticos em conjunto com uma infectologista, com o objetivo de controlar a infecção que acometeu a paciente. Apesar da complexidade do tratamento, a criança reagiu de forma tranquila, permitindo a colocação da máscara sem sedação e respondendo com gestos simples às perguntas dos familiares, sendo descrita pela equipe como uma “bênção super boazinha”.

O sistema imunológico fragilizado em decorrência do tratamento oncológico aumenta a vulnerabilidade de Helô a infecções e doenças respiratórias, exigindo cuidados intensivos constantes da equipe médica.

Durante a internação, a família reforçou a fé e a esperança na recuperação da menina. Em mensagem compartilhada, os familiares afirmaram que “JESUS estava aqui nos esperando”, demonstrando confiança de que Helô terá plena recuperação com o acompanhamento médico e apoio familiar.

Os médicos seguem monitorando o quadro da criança, e a expectativa é que ela receba alta assim que houver estabilidade clínica, retornando aos cuidados domiciliares.