11°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Menina do Norte Pioneiro luta contra o câncer em Curitiba e família pede orações

Heloísa de Almeida Paulino, de 7 anos, diagnosticada com leucemia, está internada na UTI do Hospital Pequeno Príncipe, após apresentar piora em seu estado de saúde

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM PORTAL CURIÚVA
18/09/2025 às 17h53
Menina do Norte Pioneiro luta contra o câncer em Curitiba e família pede orações
Heloísa de Almeida Paulino. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

IBAITI - Heloísa de Almeida Paulino, de 7 anos, natural de Ibaiti, foi diagnosticada com leucemia, e precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, após exames apontarem piora em seu estado de saúde. Com a notícia, a família divulgou pedidos de orações nas redes sociais, que comoveram muitos moradores da região.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com informações, a pequena precisou que o cateter de oxigênio fosse substituído por uma máscara VNI de alta ventilação, equipamento que oferece suporte respiratório mais eficiente, conforme informações do Pequeno Príncipe.

O quadro de Helô, como é chamada carinhosamente, levou a equipe médica a ajustar os antibióticos em conjunto com uma infectologista, com o objetivo de controlar a infecção que acometeu a paciente. Apesar da complexidade do tratamento, a criança reagiu de forma tranquila, permitindo a colocação da máscara sem sedação e respondendo com gestos simples às perguntas dos familiares, sendo descrita pela equipe como uma “bênção super boazinha”.

O sistema imunológico fragilizado em decorrência do tratamento oncológico aumenta a vulnerabilidade de Helô a infecções e doenças respiratórias, exigindo cuidados intensivos constantes da equipe médica.

Durante a internação, a família reforçou a fé e a esperança na recuperação da menina. Em mensagem compartilhada, os familiares afirmaram que “JESUS estava aqui nos esperando”, demonstrando confiança de que Helô terá plena recuperação com o acompanhamento médico e apoio familiar.

Os médicos seguem monitorando o quadro da criança, e a expectativa é que ela receba alta assim que houver estabilidade clínica, retornando aos cuidados domiciliares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
“Banamel”, açúcar extraído da banana, desenvolvido pelo agricultor e pesquisador autodidata Joel Redede. Foto: Assessoria
“BANAMEL” Há 2 dias

Descoberta do açúcar de banana chega no Norte Pioneiro com palestras e oficinas

Inovação sustentável feita no Litoral do Paraná chegará em Ibaiti na próxima segunda-feira (22)

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Polícia desmonta quadrilha que furtava gados no Norte Pioneiro

Quatro indivíduos apontados como integrantes do esquema foram pegos em uma estrada que liga Ibaiti a Arapoti

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Usuário de drogas é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe

Caso aconteceu em Ibaiti e PM foi acionada após o suspeito ficar descontrolado na residência da família

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Carro capota e motorista idosa fica ferida em Ibaiti

Acidente aconteceu na PR272 e vítima foi encaminhada ao hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Motorista é preso por dirigir embriagado e tentar atropelar policiais

Situação foi registrada na madrugada desta terça-feira no município de Ibaiti

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados