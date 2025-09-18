Artistas de Siqueira Campos realizam show em Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - A Escola de Circo Siqueirense, de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, vem ampliando oportunidades e transformando vidas por meio da arte circense. No fim deste mês, os alunos subirão ao picadeiro em Santo Antônio da Platina para apresentar um espetáculo repleto de talento e emoção.

O espetáculo será realizado do dia 28 deste mês, um domingo, às 17h00. A apresentação acontecerá na Casa da Cultura Platinense, localizada na Avenida Oliveira Mota, no centro da cidade, prometendo reunir dezenas de moradores em um momento que celebra a arte e coloca em foco o talento dos siqueirenses.

A Escola de Circo Siqueirense, da cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, tem se destacado por transformar vidas e ampliar o acesso à cultura. Suas oficinas semanais acontecem na Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva reunindo alunos de diferentes idades e histórias em um espaço de aprendizado e expressão artística.

Atualmente, mais de 80 participantes, entre crianças, jovens e adultos, descobrem novos talentos e desenvolvem habilidades diversas. As aulas contemplam técnicas como equilíbrio, acrobacia, malabarismo e contorcionismo, sempre em um ambiente que valoriza a criatividade, a superação e a inclusão. No picadeiro, cada aluno encontra a chance de experimentar o universo circense como forma de crescimento pessoal e cultural.

As oficinas são conduzidas pelo professor Wiber Wilian, artista com mais de 18 anos de experiência no circo. Sua dedicação e trajetória inspiram os estudantes a enfrentar desafios, explorando suas potencialidades e fortalecendo a confiança em si mesmos. Essa orientação profissional, somada ao entusiasmo dos alunos, resulta em um processo de ensino que vai além da técnica, envolvendo também valores humanos e sociais.

O projeto não se limita ao espaço das aulas. A Escola de Circo já levou espetáculos a eventos comunitários, instituições de ensino e municípios vizinhos, mostrando à população a força da arte circense como linguagem cultural e instrumento de integração social. As apresentações encantam o público e revelam o esforço coletivo dos participantes, que transformam o aprendizado em momentos de magia e emoção.

Um dos pontos altos será o show marcado para 28 de setembro, às 17h, com entrada gratuita. A comunidade poderá prestigiar o talento dos alunos em mais uma demonstração do impacto positivo que o projeto tem gerado.

Muito mais do que ensinar técnicas, a Escola de Circo Siqueirense se consolidou como um símbolo de inclusão e transformação. Ao resgatar a tradição circense e fortalecer a cultura local, o projeto abre novas possibilidades para crianças, jovens e adultos, reafirmando a arte como caminho de crescimento coletivo. Assim, a iniciativa se torna referência em integração cultural e social na região, levando alegria, aprendizado e esperança a cada apresentação.