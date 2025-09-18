11°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Artistas de Siqueira Campos realizam show em Santo Antônio da Platina

Escola de Circo Siqueirense vai se apresentar na Casa da Cultura Platinense, com espetáculos que envolvem malabarismo, acrobacias e contorcionismo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TA NO SITE
18/09/2025 às 17h32
Artistas de Siqueira Campos realizam show em Santo Antônio da Platina
Apresentação acontecerá no dia 28 deste mês, na Casa da Cultura Platinense. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - A Escola de Circo Siqueirense, de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, vem ampliando oportunidades e transformando vidas por meio da arte circense. No fim deste mês, os alunos subirão ao picadeiro em Santo Antônio da Platina para apresentar um espetáculo repleto de talento e emoção.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O espetáculo será realizado do dia 28 deste mês, um domingo, às 17h00. A apresentação acontecerá na Casa da Cultura Platinense, localizada na Avenida Oliveira Mota, no centro da cidade, prometendo reunir dezenas de moradores em um momento que celebra a arte e coloca em foco o talento dos siqueirenses.

A Escola de Circo Siqueirense, da cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, tem se destacado por transformar vidas e ampliar o acesso à cultura. Suas oficinas semanais acontecem na Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva reunindo alunos de diferentes idades e histórias em um espaço de aprendizado e expressão artística.

Atualmente, mais de 80 participantes, entre crianças, jovens e adultos, descobrem novos talentos e desenvolvem habilidades diversas. As aulas contemplam técnicas como equilíbrio, acrobacia, malabarismo e contorcionismo, sempre em um ambiente que valoriza a criatividade, a superação e a inclusão. No picadeiro, cada aluno encontra a chance de experimentar o universo circense como forma de crescimento pessoal e cultural.

As oficinas são conduzidas pelo professor Wiber Wilian, artista com mais de 18 anos de experiência no circo. Sua dedicação e trajetória inspiram os estudantes a enfrentar desafios, explorando suas potencialidades e fortalecendo a confiança em si mesmos. Essa orientação profissional, somada ao entusiasmo dos alunos, resulta em um processo de ensino que vai além da técnica, envolvendo também valores humanos e sociais.

O projeto não se limita ao espaço das aulas. A Escola de Circo já levou espetáculos a eventos comunitários, instituições de ensino e municípios vizinhos, mostrando à população a força da arte circense como linguagem cultural e instrumento de integração social. As apresentações encantam o público e revelam o esforço coletivo dos participantes, que transformam o aprendizado em momentos de magia e emoção.

Um dos pontos altos será o show marcado para 28 de setembro, às 17h, com entrada gratuita. A comunidade poderá prestigiar o talento dos alunos em mais uma demonstração do impacto positivo que o projeto tem gerado.

Muito mais do que ensinar técnicas, a Escola de Circo Siqueirense se consolidou como um símbolo de inclusão e transformação. Ao resgatar a tradição circense e fortalecer a cultura local, o projeto abre novas possibilidades para crianças, jovens e adultos, reafirmando a arte como caminho de crescimento coletivo. Assim, a iniciativa se torna referência em integração cultural e social na região, levando alegria, aprendizado e esperança a cada apresentação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Motorista vai parar na delegacia após acidente com dois feridos na PR092

Colisão aconteceu no trecho que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos e suspeito não quis fazer o teste do etilômetro

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Motociclista morre e caminhão pega fogo em acidente na PR092

Colisão aconteceu no trecho da rodovia que passa por Siqueira Campos

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Homem é flagrado tomando cachaça com criança e acaba preso em Siqueira Campos

Policiais ainda constataram que os dois indivíduos são usuários de maconha e situação foi parar na delegacia

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Homem é preso após ameaçar matar o vizinho em Siqueira Campos

Polícia foi acionada no bairro Santa Izabel após o suspeito falar que iria meter chumbo na vítima

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
TRÁFICO DE DROGAS Há 2 semanas

Polícia prende casal que vendia drogas em Siqueira Campos

Operação foi realizada na tarde desta quarta-feira (03), e resultou nas prisões e apreensões de drogas, dinheiro, celulares e veículos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados