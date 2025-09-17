Morte de jovem que lutava contra o câncer causa comoção no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A manhã desta terça-feira (16) foi marcada por uma notícia que abalou Santo Antônio da Platina e toda a região do Norte Pioneiro. Aos 29 anos, Mariele Aparecida de Souza faleceu após enfrentar uma longa e difícil luta contra o câncer.

Moradora da cidade, Mariele era mãe de três filhos e vinha sendo acompanhada de perto por familiares, amigos e pela comunidade, que, nos últimos dias, se mobilizou em uma corrente de solidariedade.

Na semana passada, as redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e pedidos de oração pela recuperação da jovem. “Pedimos a todos orações pela sua cura”, dizia uma das publicações que circulou em dezenas de perfis.

A história de Mariele evidencia não apenas a luta pessoal contra a doença, mas também a força da rede de apoio formada em torno dela. A cada atualização sobre seu estado de saúde, moradores se manifestavam enviando mensagens de fé e esperança, demonstrando o quanto a jovem era querida na cidade.

O falecimento provocou grande comoção na comunidade local. Amigos e conhecidos destacam a garra com que Mariele enfrentou o tratamento e a forma carinhosa com que se relacionava com todos. Seu nome passou a ser lembrado em diversos grupos de redes sociais e conversas pela cidade, reforçando o sentimento de luto coletivo.