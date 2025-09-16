Incorporadora apresenta projeto de construção de bairro planejado em Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A incorporadora Aporá apresentou, no último fim de semana, o projeto completo do Terra Norte Residencial Parque, empreendimento que terá impacto no desenvolvimento urbano de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A proposta é criar um bairro planejado, onde serão construídas residências, áreas comerciais, equipamentos urbanos e um extenso parque central de 83 mil m², que será aberto ao público.

O empreendimento imobiliário deve transformar a dinâmica da cidade, com a conexão dos Jardins Bellagio e Eunice Eleotério, e ampliação da oferta de moradia, infraestrutura de lazer ao ar livre, serviços e oportunidades de negócios do município. O projeto habitacional será executado em três etapas, com residências prontas de diferentes tipologias, lotes residenciais, condomínio fechado com segurança 24 horas, além de áreas comerciais estrategicamente posicionadas no terreno de mais de 22 hectares.

O projeto prevê investimentos de mais de R$ 60 milhões e inclui um parque linear. Foto: Divulgação/Assessoria

O projeto prevê investimentos de mais de R$ 60 milhões e inclui um parque linear no centro do novo bairro inteligente, que conecta todas as áreas e foi planejado para ser um espaço de convivência para moradores e para toda a comunidade platinense. O projeto proposto ao município inclui ciclovias e trilhas de caminhada, playgrounds, churrasqueiras públicas, espaço pet, academia ao ar livre, lago, quadras esportivas, pumptrack para bicicletas e patins, espaço para equitação, mirante, cinema ao ar livre e áreas para eventos culturais.

Sustentabilidade ambiental, econômica e social

De acordo com sócio-fundador e diretor-executivo da Aporá, José Vilela de Magalhães Neto, entre as soluções urbanísticas aplicadas no projeto do Terra Norte estão ruas arborizadas, que favorecem o microclima e a estética, acessibilidade universal em calçadas e travessias, integração harmoniosa entre os setores residenciais, comerciais e institucionais, e a valorização das áreas verdes. O projeto prevê parcerias com o poder público para ampliar a oferta de infraestrutura urbana, com espaços destinados a unidades de saúde, educação e transporte público.

“Queremos que seja um projeto transformador não apenas para os futuros moradores, mas para toda a cidade. As áreas comerciais e os serviços trarão dinamismo ao bairro, fomentando o comércio local e gerando empregos. O coração do empreendimento será o parque linear, que conecta todas as áreas e cria um espaço de convivência vivo, democrático e sustentável”, descreve.

Segundo o incorporador, a área destinada ao empreendimento apresentou desafios de engenharia por conta da topografia com diferentes níveis de inclinação. O projeto incluiu terraplenagem em pontos críticos e sistemas de drenagem específicos, garantindo segurança e viabilidade construtiva. A Área de Preservação Permanente (APP) existente no terreno também foi incorporada ao projeto, com trilhas e passarelas que permitem o uso consciente do espaço verde, preservando recursos naturais e integrando a natureza ao cotidiano dos moradores.

Outro destaque do projeto é a implantação de uma bacia de contenção. Foto: Divulgação/Assessoria

Outro destaque do projeto é a implantação de uma bacia de contenção com área de 10.570 m² e capacidade para mais de 8 mil m³ de água em períodos de cheia. Essa estrutura protege as áreas residenciais e o parque, evitando enchentes e reforçando o compromisso do empreendimento com a sustentabilidade.

Fase 1 do projeto habitacional: conforto acessível

A primeira fase do empreendimento, lançada no evento para construtores, corretores de imóveis e parceiros comerciais, contempla 31 unidades residenciais prontas para venda. As casas terão quatro opções de metragem – 60 m², 66 m², 72 m² e 84 m² – e diferentes configurações: unidades de 2 ou 3 quartos. O valor médio dos imóveis, que serão comercializados pelo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, é de R$ 331 mil. Os futuros moradores poderão escolher entre sete diferentes modelos de fachadas.

“A intenção foi evitar a padronização típica das ‘casas em série’ dos programas habitacionais, oferecendo mais personalidade e variedade de escolhas aos moradores. Essa abordagem valoriza a individualidade e atende a diferentes necessidades e preferências”, complementa.

Segundo Vilela, as plantas foram inspiradas em estilos arquitetônicos regionais, combinando praticidade e arquitetura moderna. “As unidades foram desenhadas para serem acessíveis à capacidade de compra da cidade, mas com diferenciais de qualidade e conforto que há tempos eram desejados em Santo Antônio da Platina”, destaca.

Todas as casas foram orientadas para a face Norte, que garante maior incidência da luz solar. Foto: Divulgação/Assessoria

O projeto tem diferenciais de sustentabilidade e eficiência energética. Todas as casas foram orientadas para a face Norte, que garante maior incidência da luz solar, reduzindo a necessidade de climatização artificial e facilitando a futura instalação de painéis solares. As plantas também permitem a ventilação cruzada, que otimiza a circulação do ar.

As casas terão, ainda, sistemas de captação de água de chuva, utilizados em descargas sanitárias e lavagem de calçadas. Cada residência terá jardim privativo, o que contribui para o conforto térmico e cria um sistema natural de drenagem. As unidades, que não serão geminadas para atenuar os ruídos, serão construídas seguindo rígidos padrões de eficiência acústica, em conformidade com as Normas Brasileiras de Desempenho.

Chegada da Aporá ao Norte Pioneiro

O lançamento marca a chegada da Aporá Empreendimentos ao Norte Pioneiro do Paraná. A escolha de Santo Antônio da Platina reflete o reconhecimento do potencial de desenvolvimento do município do Norte Pioneiro. O crescimento econômico superior à média do Estado nos últimos anos deve ser potencializado com a duplicação da BR-153 (Transbrasiliana), atualmente em execução. A obra promete facilitar o escoamento da produção local e a integração logística com o Sul de São Paulo, a capital Curitiba e o Porto de Paranaguá, cenário que reforça o papel estratégico da cidade como área de expansão e valorização imobiliária.

Foco de atuação da marca é o urbanismo inclusivo e a habitação social. Foto: Divulgação/Assessoria

A Aporá Empreendimentos, responsável pelo Terra Norte Residencial Parque, é uma incorporadora paranaense especializada em projetos inteligentes de transformação de paisagens para a construção de condomínios horizontais e loteamentos que proporcionem uma nova forma de viver. A empresa nasceu do legado de mais de 50 anos de atuação do fundador no desenvolvimento de projetos de engenharia. Filho de platinense, José Vilela de Magalhães Neto tem forte conexão com o Norte Pioneiro, já que a família paterna é da região. O foco de atuação da marca é o urbanismo inclusivo e a habitação social em pólos de desenvolvimento no interior dos estados, com destaque para o Paraná.