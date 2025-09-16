14°C 26°C
ALEP SELO DIAMANTE

Homenagem a Carlos Thon marca entrega de nova praça em Jaguariaíva

Espaço entregue na última sexta-feira (12) eterniza o nome de Carlos Thon, um dos maiores representantes rurais do município

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2025 às 10h20
Praça foi inaugurada na última sexta-feira (12). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na última sexta-feira (12), a Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, entregou oficialmente a Praça Carlos João Thon, localizada no bairro Belvedere. Mais do que um novo espaço de lazer, a inauguração representa uma justa homenagem a um dos maiores representantes do município, cuja trajetória marcou profundamente a história da região.

Carlos João Thon, falecido em janeiro de 2023 aos 83 anos, dedicou sua vida ao setor agropecuário e ao fortalecimento das instituições rurais. Em Jaguariaíva, esteve à frente do Sindicato Rural por cinco décadas, conduzindo importantes conquistas para os produtores e participando ativamente de debates e lutas em defesa do campo.

Sua liderança firme, conciliadora e visionária fez dele uma referência entre agricultores e autoridades, deixando um legado que a comunidade agora eterniza por meio da praça que leva o seu nome.

Durante a cerimônia, familiares do homenageado estiveram presentes e emocionaram o público ao relembrar passagens da vida de Carlos, sempre marcada pelo trabalho, dedicação e amor por Jaguariaíva. Autoridades municipais, como o prefeito Juca Sloboda, o vice-prefeito Reginaldo, o presidente da Câmara de Vereadores, Dimas Correa, e o vereador Willian Abdiel também participaram do evento, reforçando o reconhecimento oficial ao líder rural.

A obra da Praça Carlos Thon recebeu investimento superior a R$ 300 mil. Licitada na gestão anterior e concluída neste mês pela atual administração, ela oferece à comunidade um espaço moderno de convivência e lazer.

O projeto contempla playground em madeira rústica, pavimento permeável que auxilia na drenagem da água, iluminação em LED que garante economia e segurança, além de um parquinho cercado por grades de proteção, pensado para oferecer tranquilidade às famílias.

Cerimônia contou com a presença de moradores, familiares de Carlos e autoridades municipais, como o prefeito Juca Sloboda. Foto: Divulgação

 

Em seu pronunciamento, o prefeito Juca Sloboda destacou que a homenagem simboliza gratidão a uma figura que dedicou sua vida ao desenvolvimento do município. Segundo ele, a Praça Carlos Thon não é apenas uma obra física, mas um marco que eterniza a contribuição de um homem que sempre esteve ao lado da comunidade rural e ajudou a construir a história de Jaguariaíva.

Com a inauguração, o bairro Belvedere ganha um novo ponto de encontro destinado ao convívio social e familiar, e Jaguariaíva preserva a memória de um líder cuja atuação seguirá inspirando futuras gerações. Com a entrega de mais esta obra, a prefeitura reforça seu compromisso em garantir espaços de qualidade para os moradores.

