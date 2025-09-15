14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Secretário promete reação dos EUA à condenação de Bolsonaro nos próximos dias

Secretário de Estado dos EUA não deixou claro quais medidas seriam adotadas e fez críticas a ministros do STF. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão na última quinta-feira (11)

Por: DAVI MARTINS Fonte: G1
15/09/2025 às 17h32
Secretário promete reação dos EUA à condenação de Bolsonaro nos próximos dias
Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

O secretário de Estado dos Estados UnidosMarco Rubio, disse, em uma entrevista nesta segunda-feira (15), que os EUA vão anunciar nos próximos dias medidas em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele não deixou claro quais seriam essas medidas.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A maioria da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Os votos dos ministros foram concluídos na quinta-feira (11). O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e três meses de prisão.

Em entrevista à Fox News, Rubio se referiu aos ministros do STF como "juízes ativistas" que perseguiram Bolsonaro. Ele também afirmou que a Corte tentou punir cidadãos americanos por meio de medidas "extraterritoriais".

"Portanto, haverá uma resposta dos EUA a isso, e teremos alguns anúncios na próxima semana sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar", afirmou.

Ainda na quinta-feira, Rubio já havia prometido que os EUA "responderão de forma adequada a essa caça às bruxas" contra Bolsonaro.

Além disso, o presidente Donald Trump classificou como "terrível" a condenação e disse estar "muito insatisfeito" com o julgamento. O republicano também comparou o caso com processos judiciais que ele próprio enfrentou.

"Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem", afirmou.

No mesmo dia, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou que a relação entre Brasil e EUA estão no "ponto mais sombrio em dois séculos".

Tarifas e ameaças

Em julho, Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciando tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA. Na ocasião, ele justificou a medida, em parte, pelo que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

À época, o presidente norte-americano também determinou a abertura de uma investigação comercial, acusando o Brasil de adotar práticas desleais de comércio.

Na semana passada, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA estão dispostos a "usar meios militares" para "proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", em referência ao julgamento de Bolsonaro.

"A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. Presidente Trump leva isso muito a sério, e por isso tomamos ações contra o Brasil", completou Leavitt.

Fonte original Portal G1

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Jhonatan Ernest. Reprodução/Agência Brasil
INTERNACIONAL Há 4 dias

Donald Trump diz estar surpreso e insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro

Manifestação do presidente norte-americano foi feito após o ex-presidente brasileiro ser condenado no caso da trama golpista

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
INTERNACIONAL Há 6 dias

Donald Trump diz que pode usar poder militar em defesa da “liberdade de expressão” no Brasil

Declaração foi dada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que destacou que além do poder econômico, presidente dos EUA pode utilizar força militar

 Presidente Nicolás Maduro em coletiva de imprensa com jornalistas estrangeiros — Foto: Reprodução/Reuters
MOVIMENTAÇÃO MILITAR Há 4 semanas

Trump envia navios de guerra para a costa da Venezuela e governo diz que vai usar “toda a força” contra Maduro

Movimentação militar acontece sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas

 Foto: Porto de Santos
50% Há 1 mês

Tarifaço de Trump sobre exportações brasileiras entra em vigor nesta quarta-feira

Cerca de 36% das mercadorias enviadas aos EUA serão afetadas pela taxa de 50%; cerca de 700 produtos não serão afetados

 Ordem foi assinada pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira (30). Foto: Reprodução/Internet
DECRETO ASSINADO Há 2 meses

Donald Trump adia por uma semana taxas que impactam diretamente empresas da região

Empresas voltadas para o setor madeireiro, celulose e até mesmo suco de laranja estão na lista de exceções dos produtos taxados pelos EUA

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados