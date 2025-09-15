Mesmo com risco de tempestades no Paraná, chuva será pouca na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Há dias o Paraná sofre com uma longa estiagem, que tem derrubado a umidade relativa do ar e colocado o Estado em um período de seca. No entanto, este cenário preocupante está prestes a mudar, pelo menos para algumas cidades. O Sistema de Monitoramento do Paraná (Simepar) prevê que áreas de instabilidade podem trazer chuva para o Paraná a partir desta segunda-feira (15), mas a chuva não será o suficiente para mudar o cenário preocupante que cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais vivem nas últimas semanas.

Na região, algumas cidades estão há mais de 26 dias sem registrar chuva acima de 1mm, e a situação começa a preocupar os moradores e autoridades, que veem sérios riscos para a saúde, meio ambiente e lavouras destas duas regiões.

No Norte Pioneiro, a situação mais grave é na cidade de Cambará, onde não chove a 49 dias. As últimas precipitações na cidade foram registradas nos dias 8,20 e 26 de agosto, quando foi atingida por garoas fraquíssimas que acumularam apenas 0,2mm no pluviômetro da estação meteorológica.

Em Santo Antônio da Platina, não chove há pelo menos 26 dias, enquanto em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, a última chuva foi registrada antes do início do mês de setembro, ou seja, há mais de 15 dias.

O cenário crítico se repete em diversas outras cidades do Estado, mas uma mudança repentina está prestes a mudar a situação. Segundo o Sistema, a chuva deve iniciar entre a tarde e a noite no extremo Sul do Estado e subir em direção às outras regiões até a terça-feira (16), chegando de forma isolada até o Norte, onde os pluviômetros não registram uma gota de água há pelo menos 26 dias.

O aumento da instabilidade no Paraná entre a tarde e a noite desta segunda-feira (15) trará chuva para as cidades que fazem divisa com Santa Catarina, para o Sudoeste e o Centro Sul, com possibilidade de tempestades.

Enquanto a chuva aliviará o clima seco e quente nestas regiões, o Norte Pioneiro e os Campos Gerais do Paraná serão pouco afetados. A maior quantidade de chuva para a região será de 5.1mm, segundo as previsões do Simepar.

Para a cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, o Simepar prevê chuva de 3.2mm durante o dia, enquanto para Tomazina, apenas 2.2mm. Em Siqueira Campos deve chover até 2.9mm até as 16h00, enquanto em Santo Antônio da Platina a precipitação deve atingir até 2.2mm. Para Salto do Itararé, a previsão é de 1.0mm, já na cidade de Ribeirão do Pinhal pode chover até 3.5mm. Em Pinhalão a chuva deve ser um pouco mais favorável, com até 5.1mm de chuva, enquanto em Jundiaí do Sul choverá apenas 1.1mm.

Para a cidade de Japira, o Simepar prevê 3.0mm de chuva, e para Jacarezinho, 1.4mm, e para Jaboti 1.1mm. Em Ibaiti, pode chover até 2.1mm, enquanto em Barra do Jacaré a chuva não ultrapassará os 1.9mm, e em Abatiá a chuva será de no máximo 1.9mm.

Em Jaguariaíva, o máximo de chuva nesta terça-feira será de 1.7mm, enquanto em Arapoti deve chover até 5mm. Sengés também tem previsão de chuvas, mas não ultrapassam os 2.mm, reacendendo o cenário crítico em que a região se encontra há dias sem chuva.

Com isso, a situação preocupante da seca na região deve continuar nos próximos dias, tendo em vista que a próxima previsão de chuva é apenas para o final de semana.