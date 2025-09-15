14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Acidentes com panela de pressão podem causar queimaduras graves, alerta Corpo de Bombeiros

Os acidentes desta natureza costumam causar queimaduras graves, especialmente no rosto, braços ou mãos e, em casos mais extremos, ferimentos abertos, cortes e traumas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
15/09/2025 às 16h38
Acidentes com panela de pressão podem causar queimaduras graves, alerta Corpo de Bombeiros
Acidentes com panelas de pressão podem ter consequências muito sérias. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), embora não sejam frequentes, acidentes com panelas de pressão podem ter consequências muito sérias. Em agosto deste ano, na cidade de Paiçandu, Interior do Paraná, a explosão de uma panela de pressão deixou em estado gravíssimo um homem de 62 anos, que foi atingido no rosto, pescoço e nuca.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Um levantamento da Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores (Proteste) aponta que, no Brasil, ocorrem cerca de 1,2 mil acidentes por ano envolvendo esse equipamento, o que mostra que é preciso prestar atenção no uso correto de utensílios domésticos no dia a dia.

De acordo com a capitã do CBMPR Luisiana Guimarães Cavalca, os acidentes desta natureza costumam causar queimaduras graves, especialmente no rosto, braços ou mãos e, em casos mais extremos, ferimentos abertos, cortes e traumas por estilhaços metálicos. Ela orienta a população sobre como proceder até a chegada de atendimento dos bombeiros.

“Nos ferimentos por queimadura, nunca estoure bolhas ou aplique pastas, cremes ou substâncias caseiras como café. Deve-se lavar com água corrente e, se necessário, cobrir com pano limpo até a chegada do socorro. Em casos de sangramento, pressionar gentilmente o local com tecido limpo e buscar atendimento imediato”, diz.

Veja as orientações para usar panelas de pressão com segurança:

Manutenção regular: limpar a válvula de segurança e a borracha, substituir peças se estiverem ressecadas, danificadas ou entupidas;

Respeitar a capacidade: não encher além de 2/3 da panela;

Esperar a pressão sair completamente antes de abrir a tampa;

Monitorar o fogo durante o uso: não deixar a panela seca ou deixar no fogo muito tempo sem atenção;

Não colocar água fria sobre a panela quente para forçar a liberação de pressão;

Verificar a tampa e a trava: assegurar que estejam bem alinhadas e sem deformações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Chuva deve atingir algumas cidades na noite desta segunda-feira (15). Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SECA NA REGIÃO Há 11 horas

Mesmo com risco de tempestades no Paraná, chuva será pouca na região

Simepar prevê chuva abaixo de 6mm para o Norte Pioneiro e Campos Gerais, mantendo uma situação crítica nestas regiões

 Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra
SITUAÇÃO CRÍTICA Há 13 horas

Seca no Norte Pioneiro: cidades estão há mais de 26 dias sem chuva e situação fica crítica

Cambará tem o pior cenário da região, com 49 sem dias sem chuva acima de 1mm; Campos Gerais também enfrenta cenário preocupante, com cerca de 15 dias sem precipitação

 Foto: Divulgação
GIRO PELO PARANÁ Há 6 dias

Adolescente ataca diretora com tesoura em colégio estadual

Caso aconteceu na cidade de Bela Vista do Paraíso na manhã desta terça-feira (09); diretora foi agredida com socos, chutes e empurrões

 Pai flagra mãe agredindo criança de dois anos em Belo Horizonte. — Foto: Reprodução
CHOCANTE Há 2 semanas

Pai instala câmera escondida e flagra esposa chutando e sufocando a filha de dois anos; veja o vídeo

Caso aconteceu na cidade de Belo Horizonte, mas gera um alerta para pais, mães e responsáveis em todo o país

 Foto: Reprodução/Internet
PARANÁ Há 3 semanas

Leitão “mutante” nasce no interior do Paraná e viraliza nas redes sociais

Caso aconteceu na cidade de Quarto Centenário e filhote não resistiu e morreu

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados