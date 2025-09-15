14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Seca no Norte Pioneiro: cidades estão há mais de 26 dias sem chuva e situação fica crítica

Cambará tem o pior cenário da região, com 49 sem dias sem chuva acima de 1mm; Campos Gerais também enfrenta cenário preocupante, com cerca de 15 dias sem precipitação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/09/2025 às 15h33
Seca no Norte Pioneiro: cidades estão há mais de 26 dias sem chuva e situação fica crítica
Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná enfrenta uma situação crítica devido à longa estiagem, que já compromete a saúde da população, a produção de alimentos e eleva o risco de incêndios florestais. No Norte Pioneiro, algumas cidades não registram uma única gota de chuva há pelo menos 26 dias, enquanto nos Campos Gerais, outras cidades estão há mais de 15 dias sem chuva, o que aumenta a preocupação dos moradores diante desse cenário de alerta.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com dados oficiais do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), todo o Estado está sofrendo com a longa estiagem, salvo alguns municípios que registraram chuvas fracas nos últimos 30 dias, mas que são em pouca quantidade. O caso começa a preocupar as autoridades, tendo em vista que a umidade relativa do ar também está sendo prejudicada, e diminuindo com o passar dos dias.

Alguns casos chegam a ser espantosos, e retratam este cenário crítico em que o Estado vive. Na cidade de Cambará, região do Norte Pioneiro, a situação é a mais grave, sendo que já se passaram 49 dias desde a última chuva acima de 1mm, que foi registrada no dia 28 de julho, quando choveu um acumulado de 16.2mm.

Depois disso, a cidade teve precipitações em apenas outros três dias, nos dias 8, 20 e 26 de agosto, quando foi atingida por garoas fraquíssimas que acumularam apenas 0,2mm no pluviômetro da estação meteorológica.

O cenário se repete na cidade de Santo Antônio da Platina, que há pelo menos 26 dias não vê uma gota de chuva cair do céu, assim como em Londrina. Já nos Campos Gerais, a situação crítica é na cidade de Jaguariaíva, que não registra 1mm de chuva desde que o mês de setembro começou, ou seja, nos últimos 15 dias. O último registro de chuva na cidade foi de 0,2mm, antes de começar o mês.

Contudo, este cenário traz consigo uma série de dificuldades, impactando diretamente na saúde, no ambiente e na qualidade de vida dos moradores. O ar seco favorece crises respiratórias e alergias, enquanto o risco de queimadas aumenta e as lavouras sofrem com a falta de água, comprometendo a produção e a economia local.

Para a saúde, o tempo seco apresenta um risco imenso. Com a umidade relativa do ar em queda, médicos alertam para o aumento de problemas respiratórios, alergias e irritações nos olhos e na garganta. Crianças e idosos estão entre os mais vulneráveis, já que o ar seco facilita crises de asma e outros problemas relacionados.

No meio ambiente, os efeitos da estiagem também são preocupantes. A vegetação seca se torna combustível para queimadas e incêndios florestais, que se espalham com maior facilidade e intensidade. Animais silvestres também sofrem com a escassez de água e alimento, o que provoca desequilíbrio na fauna local.

Nos últimos dias, a região tem registrado diversos incêndios em áreas de vegetação. Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cambará estão entre as cidades que mais enfrentaram focos de fogo, muitos deles de grande proporção.

No entanto, este cenário preocupante está prestes a ter um alívio. Segundo o Simepar, áreas de instabilidade trazem chuva ao Paraná nesta segunda-feira (15), começando entre a tarde e a noite no extremo Sul do Estado e subir em direção às outras regiões até a terça-feira (16), chegando de forma isolada até o Norte Pioneiro e Campos Gerais.

Mas a chuva durará pouco. Na quarta (17) e quinta-feira (18) o tempo volta a ficar estável em todo o estado. Com o predomínio do sol, as temperaturas na quinta podem chegar aos 35°C na região. Na sexta-feira (19), o cenário poderá mudar novamente, tendo em vista que com essa montanha-russa nas temperaturas, a probabilidade de chuvas e tempestades aumenta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Chuva deve atingir algumas cidades na noite desta segunda-feira (15). Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SECA NA REGIÃO Há 11 horas

Mesmo com risco de tempestades no Paraná, chuva será pouca na região

Simepar prevê chuva abaixo de 6mm para o Norte Pioneiro e Campos Gerais, mantendo uma situação crítica nestas regiões

 Acidentes com panelas de pressão podem ter consequências muito sérias. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SEGURANÇA Há 11 horas

Acidentes com panela de pressão podem causar queimaduras graves, alerta Corpo de Bombeiros

Os acidentes desta natureza costumam causar queimaduras graves, especialmente no rosto, braços ou mãos e, em casos mais extremos, ferimentos abertos, cortes e traumas

 Foto: Divulgação
GIRO PELO PARANÁ Há 6 dias

Adolescente ataca diretora com tesoura em colégio estadual

Caso aconteceu na cidade de Bela Vista do Paraíso na manhã desta terça-feira (09); diretora foi agredida com socos, chutes e empurrões

 Pai flagra mãe agredindo criança de dois anos em Belo Horizonte. — Foto: Reprodução
CHOCANTE Há 2 semanas

Pai instala câmera escondida e flagra esposa chutando e sufocando a filha de dois anos; veja o vídeo

Caso aconteceu na cidade de Belo Horizonte, mas gera um alerta para pais, mães e responsáveis em todo o país

 Foto: Reprodução/Internet
PARANÁ Há 3 semanas

Leitão “mutante” nasce no interior do Paraná e viraliza nas redes sociais

Caso aconteceu na cidade de Quarto Centenário e filhote não resistiu e morreu

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados