Motorista vai parar na delegacia após acidente com dois feridos na PR092

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um motorista foi detido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde da última sexta-feira (12). A colisão traseira aconteceu na rodovia PR092 e envolveu uma Fiat Toro e uma Saveiro no trecho da rodovia que passa por Siqueira Campos, Norte Pioneiro. Um dos motoristas foi parar na delegacia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 no trecho que rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos envolvendo uma Fiat Toro com placas de Siqueira Campos e uma VW Saveiro com placas de Fazenda Rio Grande. Conforme os dados colhidos no local, os veículos seguiam sentido Wenceslau Braz quando, na altura do km 276, a Toro atingiu a traseira da Saveiro.

Com o impacto, um jovem de 24 anos e uma jovem de 20 que estavam na Saveiro tiveram ferimentos. A mulher, inclusive, necessitou ser encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Já o homem de 39 anos que dirigia a Toro não teve ferimentos e foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil após se recusar a realizar o teste do etilômetro.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e tomando as medicas cabíveis a situação.