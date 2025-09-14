Caminhão de Rio Negro & Solimões se envolve em grave acidente em Bandeirantes

A dupla havia se apresentado na noite anterior em um show na cidade de Astorga, a cerca de 165 km do local da colisão. Fotos Cleverson Rodrigues

Bandeirantes – Um caminhão que transportava parte da equipe técnica e equipamentos da dupla sertaneja Rio Negro & Solimões se envolveu em um grave acidente na manhã deste domingo (14), na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 6h, no km 49 da rodovia, trecho que liga Bandeirantes a Andirá. O caminhão seguia no sentido Bandeirantes–Andirá quando bateu de frente com um Volkswagen Gol branco, que vinha na direção contrária. As causas do acidente ainda serão apuradas.

A dupla havia se apresentado na noite anterior em um show na cidade de Astorga, a cerca de 165 km do local da colisão. Após o evento, o caminhão partiu em direção a São Paulo levando parte da equipe e equipamentos dos artistas.

No Gol estavam três ocupantes, moradores do distrito de Panema, em Santa Mariana. Eles retornavam de Andirá quando foram atingidos pelo caminhão. Dois foram socorridos em estado grave e levados ao pronto-socorro de Bandeirantes. Já o motorista, em condição gravíssima, precisou ser transferido por uma unidade aeromédica do Samu para um hospital em Londrina. O terceiro ocupante recebeu atendimento dentro da ambulância, mas não necessitou de internação.

No caminhão, além do motorista, estavam passageiros da equipe da dupla. O condutor sofreu apenas escoriações leves e foi atendido ainda no local. Nenhum outro integrante da equipe se feriu.

O resgate mobilizou equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da concessionária EPR. O tráfego na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos.