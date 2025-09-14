7°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Caminhão de Rio Negro & Solimões se envolve em grave acidente em Bandeirantes

Colisão frontal deixou três pessoas feridas em estado grave; veículo transportava parte da equipe e equipamentos da dupla sertaneja

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
14/09/2025 às 19h31
Caminhão de Rio Negro & Solimões se envolve em grave acidente em Bandeirantes
A dupla havia se apresentado na noite anterior em um show na cidade de Astorga, a cerca de 165 km do local da colisão. Fotos Cleverson Rodrigues

Bandeirantes – Um caminhão que transportava parte da equipe técnica e equipamentos da dupla sertaneja Rio Negro & Solimões se envolveu em um grave acidente na manhã deste domingo (14), na BR-369, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 6h, no km 49 da rodovia, trecho que liga Bandeirantes a Andirá. O caminhão seguia no sentido Bandeirantes–Andirá quando bateu de frente com um Volkswagen Gol branco, que vinha na direção contrária. As causas do acidente ainda serão apuradas.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A dupla havia se apresentado na noite anterior em um show na cidade de Astorga, a cerca de 165 km do local da colisão. Após o evento, o caminhão partiu em direção a São Paulo levando parte da equipe e equipamentos dos artistas.

No Gol estavam três ocupantes, moradores do distrito de Panema, em Santa Mariana. Eles retornavam de Andirá quando foram atingidos pelo caminhão. Dois foram socorridos em estado grave e levados ao pronto-socorro de Bandeirantes. Já o motorista, em condição gravíssima, precisou ser transferido por uma unidade aeromédica do Samu para um hospital em Londrina. O terceiro ocupante recebeu atendimento dentro da ambulância, mas não necessitou de internação.

No caminhão, além do motorista, estavam passageiros da equipe da dupla. O condutor sofreu apenas escoriações leves e foi atendido ainda no local. Nenhum outro integrante da equipe se feriu.

O resgate mobilizou equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da concessionária EPR. O tráfego na região ficou parcialmente interrompido durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
UENP levará 12 projetos do Norte Pioneiro para o evento. Foto: UENP
CONHECIMENTO Há 2 dias

UENP marcará presença no maior evento científico do Paraná com projetos do Norte Pioneiro

Universidade participará do Paraná Faz Ciência, com a apresentação de 12 trabalhos interativos

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
APOSTA CERTEIRA Há 2 dias

Apostador da região crava na Lotofácil e ganha prêmio de R$ 325 mil

Morador de Ribeirão Claro foi um dos quatro vencedores do sorteio

 Presidente da Atunorpi, Mara Mello, ao lado do coordenador da Rota do Rosário, Padre Anderson Marchiori. Foto: Assessoria
TURISMO RELIGIOSO Há 3 dias

Atunorpi participará de evento que une fé, cultura e desenvolvimento econômico no Norte Pioneiro

Simpósio da Rota do Rosário destaca turismo religioso como motor de geração de renda e fortalecimento das comunidades locais

 Circuito passará por nove cidades da região, fomentando o turismo e movimentando a economia. Foto: Jefferson Figueira
TURISMO SOBRE RODAS Há 4 dias

Caminhos do Paraná chega a Wenceslau Braz e nove municípios do Norte Pioneiro

Caravana vai percorrer a região do Angra Doce proporcionando novas experiências para os visitantes e moradores da região

 Incêndio resultou na perda quase total do prédio. Foto: Divulgação
PERDA HISTÓRICA Há 5 dias

Incêndio destrói prédio de escola histórica da região

Caso aconteceu em Itambaracá, resultando na perda quase total da antiga Escola Sebastião Severino, um lugar que marcou gerações passadas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados