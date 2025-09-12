12°C 26°C
Após condenação de 27 anos, veja quanto tempo Bolsonaro ficará inelegível

Ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe, organização criminosa e mais três crimes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/09/2025 às 10h11
Foto: REUTERS/Diego Herculano

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11/9) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes relacionados aos atos posteriores às eleições de 2022.

A decisão foi tomada pela Primeira Turma do STF, que formou maioria de 4 votos a 1 pela condenação. De acordo com o julgamento, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. No entanto, a defesa do ex-presidente já sinalizou que deve solicitar a conversão para prisão domiciliar, alegando as condições de saúde de Bolsonaro.

Logo após o anúncio, os advogados classificaram a decisão como “absurdamente excessiva e desproporcional” e garantiram que irão recorrer tanto em instâncias nacionais quanto em tribunais internacionais.

Além da pena de prisão, a Corte também aplicou as consequências previstas na Lei da Ficha Limpa. Isso significa que Bolsonaro ficará inelegível desde o momento da condenação até oito anos após o cumprimento integral da pena.

Na prática, o que isso representa?

Se a condenação de 27 anos e três meses for mantida em sua totalidade, Bolsonaro só concluiria a pena por volta de seus 98 anos de idade.

A partir daí, ainda correria um período adicional de 8 anos de inelegibilidade, somando um total de 35 anos afastado da vida política.

Ou seja, o ex-presidente, hoje com 70 anos, só poderia voltar a disputar eleições com 105 anos de idade, o que na prática o retira definitivamente da arena eleitoral.

A decisão marca um momento histórico, já que nunca antes um ex-presidente havia recebido uma condenação tão severa e com impacto político de longo alcance. Enquanto a defesa promete batalhar para reverter a sentença, especialistas apontam que a inelegibilidade de Bolsonaro pode redesenhar o cenário político brasileiro nos próximos anos, abrindo espaço para novas lideranças dentro e fora da direita.

Multa

O ex-presidente também foi condenado ao pagamento de 124 dias-multa — cada um desses dias equivale a dois salários mínimos na época dos fatos pelos quais ele foi condenado. Se a base for o 8 de janeiro de 2023, esse valor deve ficar próximo a R$ 320 mil.

