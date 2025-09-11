12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Donald Trump diz estar surpreso e insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro

Manifestação do presidente norte-americano foi feito após o ex-presidente brasileiro ser condenado no caso da trama golpista

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/09/2025 às 19h03 Atualizada em 11/09/2025 às 19h06
Donald Trump diz estar surpreso e insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro
Foto: Jhonatan Ernest. Reprodução/Agência Brasil

Redação - Folha Extra

BRASIL - O presidente Donald Trump se manifestou após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado pela primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) no julgamento da trama golpista. Nesta quarta-feira (11), os ministros decidiram pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus. Trump disse estar surpreso e insatisfeito com a decisão.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Antes mesmo do início do julgamento de Bolsonaro, o presidente norte americano já havia manifestado seu descontentamento com as ações do Supremo Tribunal Federal, em especial, do ministro Alexandre de Moraes, o qual inclusive foi alvo de sanções. Trump chamou o processo de “Caça as bruxas” e aplicou retaliações contra o Brasil através do aumento das taxas para produtos brasileiros destinados ao mercado dos Estados Unidos.

A primeira turma do STF condenou Bolsonaro e os outros sete réus pelo placar de 4 votos a favor contra um contrário. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela anulação do processo. O julgamento continua nesta sexta-feira (12) quando os ministros irão avaliar os crimes que cada réu irá responder e suas respectivas penas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e não deve ser encaminhado imediatamente para cumprir a pena em regime fechado, pois ainda há como recorrer da decisão junto ao próprio Supremo Tribunal Federal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
INTERNACIONAL Há 2 dias

Donald Trump diz que pode usar poder militar em defesa da “liberdade de expressão” no Brasil

Declaração foi dada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que destacou que além do poder econômico, presidente dos EUA pode utilizar força militar

 Presidente Nicolás Maduro em coletiva de imprensa com jornalistas estrangeiros — Foto: Reprodução/Reuters
MOVIMENTAÇÃO MILITAR Há 3 semanas

Trump envia navios de guerra para a costa da Venezuela e governo diz que vai usar “toda a força” contra Maduro

Movimentação militar acontece sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas

 Foto: Porto de Santos
50% Há 1 mês

Tarifaço de Trump sobre exportações brasileiras entra em vigor nesta quarta-feira

Cerca de 36% das mercadorias enviadas aos EUA serão afetadas pela taxa de 50%; cerca de 700 produtos não serão afetados

 Ordem foi assinada pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira (30). Foto: Reprodução/Internet
DECRETO ASSINADO Há 1 mês

Donald Trump adia por uma semana taxas que impactam diretamente empresas da região

Empresas voltadas para o setor madeireiro, celulose e até mesmo suco de laranja estão na lista de exceções dos produtos taxados pelos EUA

 Presidente dos EUA, Donald Trump. Foto: AFP or licensors
INVESTIGAÇÃO Há 2 meses

Estados Unidos abre investigação contra o Brasil por supostas práticas comerciais injustas

Informação surge uma semana depois de o presidente Donald Trump ameaçar impor uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados