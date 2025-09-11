Donald Trump diz estar surpreso e insatisfeito com a condenação de Jair Bolsonaro

Redação - Folha Extra

BRASIL - O presidente Donald Trump se manifestou após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado pela primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) no julgamento da trama golpista. Nesta quarta-feira (11), os ministros decidiram pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus. Trump disse estar surpreso e insatisfeito com a decisão.

Antes mesmo do início do julgamento de Bolsonaro, o presidente norte americano já havia manifestado seu descontentamento com as ações do Supremo Tribunal Federal, em especial, do ministro Alexandre de Moraes, o qual inclusive foi alvo de sanções. Trump chamou o processo de “Caça as bruxas” e aplicou retaliações contra o Brasil através do aumento das taxas para produtos brasileiros destinados ao mercado dos Estados Unidos.

A primeira turma do STF condenou Bolsonaro e os outros sete réus pelo placar de 4 votos a favor contra um contrário. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela anulação do processo. O julgamento continua nesta sexta-feira (12) quando os ministros irão avaliar os crimes que cada réu irá responder e suas respectivas penas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e não deve ser encaminhado imediatamente para cumprir a pena em regime fechado, pois ainda há como recorrer da decisão junto ao próprio Supremo Tribunal Federal.