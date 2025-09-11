11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Colisão entre carro e caminhão deixa quatro feridos na PR092

Acidente aconteceu próximo ao entroncamento com a BR-153 em Santo Antônio da Platina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/09/2025 às 16h24
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (10). A colisão traseira aconteceu na rodovia PR092 no trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 11h30 e envolveu um automóvel Fiat Uno e um caminhão Mercedes Benz. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos seguiam pela rodovia sentido ao entroncamento com a BR153 quando, na altura do km 342, o caminhão acabou atingindo a traseira do veículo.

Com o impacto, quatro pessoas que estavam no automóvel tiveram ferimentos. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina. Já o caminhoneiro não ficou ferido. Os dois motoristas realizaram o teste do etilômetro que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

