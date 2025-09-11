11°C 30°C
Motociclista morre e caminhão pega fogo em acidente na PR092

Colisão aconteceu no trecho da rodovia que passa por Siqueira Campos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/09/2025 às 11h06
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (10) tirou a vida de um homem na rodovia PR092 após a moto que ele conduzia se envolver em uma colisão com um caminhão que pegou fogo. A situação aconteceu no trecho da rodovia que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h30 e envolveu um caminhão Iveco com placas de Campo Largo e uma motocicleta Harley Davidson. Conforme os dados colhidos no local, o caminhão seguia sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, na altura do km 277, se envolveu na colisão com a moto que transitava no sentido contrário da rodovia.

Com a violência do impacto, Alessandro Bueno, de 41 anos morador de Quatiguá, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, parte da cabine do caminhão ainda pegou fogo. Equipes da concessionária que administra o trecho, da Defesa Civil e PRE estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O acidente interditou a rodovia e causou transito em ambos os sentidos. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

