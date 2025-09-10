Homem é pego roubando peças de ônibus e reage colocando fogo no veículo

DA REDAÇÃO/PORTAL TA NO SITE - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um ônibus da prefeitura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, ficou completamente destruído após um incêndio consumir toda a estrutura do veículo. O que chamou a atenção dos moradores, é o fato de que, aparentemente, o incêndio tenha sido provocado por um homem que tentava furtar peças do veículo, mas foi pego no flagra.

O incêndio aconteceu no antigo pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na manhã desta quarta-feira (10). O ônibus da prefeitura estava estacionado no local, e foi completamente destruído pelas chamas.

As chamas rapidamente se alastraram pelo ônibus, gerando risco de explosão de um barril de piche armazenado nas proximidades. No entanto, o Corpo de Bombeiros agiu com rapidez e evitou um desastre maior. Infelizmente o veículo foi completamente destruído, mas apesar do dano material, ninguém saiu ferido.

LADRÃO PROVOCOU O INCÊNDIO

De acordo com relatos de moradores que estavam no local, tudo começou quando um homem, conhecido por ser usuário de drogas, foi visto tentando furtar peças do ônibus. Ao ser avistado, o suspeito também teria sido repreendido e, por isso, colocou fogo no veículo.

INVESTIGAÇÃO

Com os boatos se espalhando, a Polícia Militar coletou depoimentos dos moradores e vistoriou a área. As câmeras de segurança do Departamento de Trânsito devem ser analisadas para auxiliar na identificação do responsável. O suspeito fugiu antes da chegada das autoridades.