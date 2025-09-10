11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem é pego roubando peças de ônibus e reage colocando fogo no veículo

Caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), em Santo Antônio da Platina; moradores relataram ter visto o suspeito agindo no local antes do incêndio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM PORTAL TA NO SITE
10/09/2025 às 15h20
Homem é pego roubando peças de ônibus e reage colocando fogo no veículo
Veículo ficou completamente destruído após o incêndio. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/PORTAL TA NO SITE - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um ônibus da prefeitura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, ficou completamente destruído após um incêndio consumir toda a estrutura do veículo. O que chamou a atenção dos moradores, é o fato de que, aparentemente, o incêndio tenha sido provocado por um homem que tentava furtar peças do veículo, mas foi pego no flagra.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O incêndio aconteceu no antigo pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na manhã desta quarta-feira (10). O ônibus da prefeitura estava estacionado no local, e foi completamente destruído pelas chamas.

As chamas rapidamente se alastraram pelo ônibus, gerando risco de explosão de um barril de piche armazenado nas proximidades. No entanto, o Corpo de Bombeiros agiu com rapidez e evitou um desastre maior. Infelizmente o veículo foi completamente destruído, mas apesar do dano material, ninguém saiu ferido.

LADRÃO PROVOCOU O INCÊNDIO

De acordo com relatos de moradores que estavam no local, tudo começou quando um homem, conhecido por ser usuário de drogas, foi visto tentando furtar peças do ônibus. Ao ser avistado, o suspeito também teria sido repreendido e, por isso, colocou fogo no veículo.

INVESTIGAÇÃO

Com os boatos se espalhando, a Polícia Militar coletou depoimentos dos moradores e vistoriou a área. As câmeras de segurança do Departamento de Trânsito devem ser analisadas para auxiliar na identificação do responsável. O suspeito fugiu antes da chegada das autoridades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Homem foi condenado a 31 anos e seis meses de prisão. Foto: PCPR
JUSTIÇA Há 16 horas

Estuprador é preso em Santo Antônio da Platina após família denunciar o caso

Acusado cometeu o crime várias vezes contra o próprio enteado, que tinha entre 12 e 15 anos na época dos abusos

 Foto: Divulgação.
LUTO E TRISTEZA Há 20 horas

Anna Lívia será velada na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina

Despedida está marcada para acontecer a partir das 16h00 no plenário da Casa de Leis

 Foto: Reprodução/Internet
LUTO E TRISTEZA Há 1 dia

Adolescente que lutava pela vida na UTI morre em Santo Antônio da Platina

Anna Lívia tinha 17 anos e estava internada no Hospital Regional após sentir uma febre alta

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Concessionária apresenta projeto de duplicação da BR-153 no Norte Pioneiro

Plano de obras que serão realizadas no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho foi apresentado aos prefeitos dos municípios

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 2 dias

Idoso fica ferido após caminhonete sair da pista e atingir árvore

Acidente aconteceu na rodovia BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados