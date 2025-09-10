8°C 27°C
Estuprador é preso em Santo Antônio da Platina após família denunciar o caso

Acusado cometeu o crime várias vezes contra o próprio enteado, que tinha entre 12 e 15 anos na época dos abusos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
10/09/2025 às 14h05
Homem foi condenado a 31 anos e seis meses de prisão. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, prendeu um homem acusado de estuprar o próprio enteado. A denúncia surgiu depois que a família percebeu alterações significativas no comportamento do adolescente.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início assim que a família notou as mudanças. O jovem passou a apresentar sinais de depressão, isolamento social e sintomas físicos ligados ao sofrimento emocional, conhecidos como sintomas psicossomáticos.

Assim que a família percebeu os sintomas e tentou conversar com o adolescente, ele abriu o jogo e contou o realmente estava acontecendo. De acordo com informações da PCPR, o homem abusou sexualmente do enteado diversas vezes, usando ameaças e violência, tudo isso quando ele tinha entre 12 e 15 anos de idade.

Com o relato da vítima e a denúncia dos familiares, a Vara Criminal de Santo Antônio da Platina expediu um mandado de prisão, e as autoridades agiram rapidamente para garantir a responsabilização do agressor. Nesta quarta-feira, ele foi localizado em uma obra no bairro Jardim São Francisco, e encaminhado à Cadeia Pública de Ibaiti.

Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado a 31 anos e seis meses de prisão, pelo crime de estrupo de vulnerável.

