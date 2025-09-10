8°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Anna Lívia será velada na Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina

Despedida está marcada para acontecer a partir das 16h00 no plenário da Casa de Leis

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/09/2025 às 10h39
Foto: Divulgação.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A confirmação da morte da jovem Anna Lívia no fim da tarde desta terça-feira (09) causou forte comoção popular na região do Norte Pioneiro. A adolescente estava internada no Hospital Regional onde acabou não resistindo e veio a óbito. Conforme apurou a reportagem da Folha, a despedida e homenagens estão marcadas para acontecer na Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Platina nesta quarta-feira (10).

Anna Lívia tinha apenas 17 anos e lutava pela vida após ser internada no Hospital Regional do Norte Pioneiro. Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha, a adolescente começou a ter febre alta e foi levada ao hospital para atendimento médico, mas seu quadro clínico piorou rapidamente e ela teve de ser internada. Segundo a mãe, a família só foi informada que a jovem teve sepse pulmonar, uma infecção no pulmão, e estava sendo tratada com antibióticos.

O caso comoveu moradores da região que se uniram em uma corrente de orações pela melhora da jovem. Apesar dos esforços e da fé, infelizmente Anna Lívia não resistiu e veio a óbito na tarde desta terça-feira. A informação foi confirmada pela mãe da adolescente em um post. “Agradeço a cada um que orou e clamou pela vida da minha menina. Hoje ela descansou da dor. Ela estava lutando, mas estava cansada e descansou nos braços do pai. Sempre será a minha menina. Eu te amo com toda minha força, você é meu orgulho”, disse a mãe.

O velório de Anna Lívia está marcado para acontecer a partir das 16h00 na Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio da Platina. O horário pode sofrer alterações devido a chegada do corpo da jovem ao município. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal com horário a definir.

