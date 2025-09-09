12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Adolescente ataca diretora com tesoura em colégio estadual

Caso aconteceu na cidade de Bela Vista do Paraíso na manhã desta terça-feira (09); diretora foi agredida com socos, chutes e empurrões

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM JORNAL DA EMANOELE
09/09/2025 às 18h25
Adolescente ataca diretora com tesoura em colégio estadual
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/JORNAL DA EMANOELE - FOLHA EXTRA

BELA VISTA DO PARAÍSO - Uma estudante de 15 anos foi flagrada por câmeras de segurança atacando a diretora do colégio com uma tesoura. Caso aconteceu na cidade de Bela Vista do Paraíso na manhã desta terça-feira (09), e está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná.

O conflito aconteceu no Colégio Estadual Brasílio de Araújo. De acordo com o delegado da PCPR responsável pelo caso, Marcos Rubira, a menina teria saído de sala de aula sem permissão e começado a bater nas portas de outras salas. Por isso, ela foi convidada até a sala dos professores para conversar.

Segundo as imagens de câmeras de segurança, a estudante começou a agredir a diretora durante essa conversa. Inicialmente, ela a agrediu com socos e puxões de cabelo, além de proferir palavras de baixo calão contra a profissional.

No entanto, a situação se complicou ainda mais. Com o calor da briga, a adolescente pegou uma tesoura e partiu para cima da diretora, com a intenção de feri-la com o material. Contudo, antes que ela conseguisse ferir a profissional, outras funcionárias conseguiram conter a jovem.

Até o momento a PCPR não detalhou o motivo pelo qual o ataque ocorreu. Contudo, o caso está sendo investigado e será encaminhado ao Poder Judiciário para análise.

