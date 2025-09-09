12°C 25°C
Homem é flagrado tomando cachaça com criança e acaba preso em Siqueira Campos

Policiais ainda constataram que os dois indivíduos são usuários de maconha e situação foi parar na delegacia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 16h07
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Um jovem de 19 anos foi preso na noite desta segunda-feira (08) ao ser flagrado consumindo bebidas alcoólicas junto a um menor de 12 anos de idade. A situação foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela Avenida Marechal Deodoro quando avistaram dois indivíduos consumindo bebidas alcoólicas na Praça Brasil. Com isso, a equipe realizou a abordagem da dupla.

Durante a revista, foi constatado que os dois indivíduos estavam consumindo cerveja, coquetel alcoólico e whisky. Indagado sobre a situação, o menino de 12 anos disse que o rapaz havia comprado a bebida para eles consumirem e que os dois também são usuários de maconha.

Frente aos fatos, o maior de idade foi preso pelo crime de fornecer produto causador de dependência física ao menor. A equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar a ocorrência e a dupla encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

