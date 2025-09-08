Homem é preso após ameaçar matar o vizinho em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso no início da tarde do sábado (16) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo após ameaçar dar um tiro em seu vizinho durante uma discussão. A ocorrência foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça com arma de fogo entre dois vizinhos registrada no bairro Santa Izabel. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que a discussão começou devido a uma vaga de estacionamento na rua após a vítima estacionar o veículo embaixo de uma árvore que fica em frente a casa do suspeito. Segundo o solicitante, logo em seguida o suspeito lhe ameaçou verbalmente dizendo que iria meter chumbo nele. O suspeito ainda estacionou dois carros, um na frente e outro atrás do veículo da vítima impedindo que o solicitante tirasse o veículo do local.

Ao realizar a abordagem do suspeito, os policiais encontraram três munições calibre 28 em seu bolso, além de uma garrucha carregada dentro de seu automóvel. Indagado sobre a situação, o homem assumiu a propriedade do armamento.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma e munições apreendidas.