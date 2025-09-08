12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem é preso após ameaçar matar o vizinho em Siqueira Campos

Polícia foi acionada no bairro Santa Izabel após o suspeito falar que iria meter chumbo na vítima

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2025 às 09h47
Homem é preso após ameaçar matar o vizinho em Siqueira Campos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso no início da tarde do sábado (16) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo após ameaçar dar um tiro em seu vizinho durante uma discussão. A ocorrência foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça com arma de fogo entre dois vizinhos registrada no bairro Santa Izabel. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que a discussão começou devido a uma vaga de estacionamento na rua após a vítima estacionar o veículo embaixo de uma árvore que fica em frente a casa do suspeito. Segundo o solicitante, logo em seguida o suspeito lhe ameaçou verbalmente dizendo que iria meter chumbo nele. O suspeito ainda estacionou dois carros, um na frente e outro atrás do veículo da vítima impedindo que o solicitante tirasse o veículo do local.

Ao realizar a abordagem do suspeito, os policiais encontraram três munições calibre 28 em seu bolso, além de uma garrucha carregada dentro de seu automóvel. Indagado sobre a situação, o homem assumiu a propriedade do armamento.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma e munições apreendidas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
TRÁFICO DE DROGAS Há 4 dias

Polícia prende casal que vendia drogas em Siqueira Campos

Operação foi realizada na tarde desta quarta-feira (03), e resultou nas prisões e apreensões de drogas, dinheiro, celulares e veículos

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 6 dias

Delegado explica por que motorista que matou criança em Salto do Itararé não ficou preso

Atropelamento aconteceu no domingo em Salto do Itararé e tirou a vida de uma menina de quatro anos, delegado Juliano Fonseca explicou a situação

 Cena de brutalidade foi registrada em vídeos, divulgados nas redes sociais. Foto: Divulgação
INVESTIGAÇÃO Há 1 semana

Investigações continuam: Polícia Civil identifica mais dois adultos entre jovens que espancaram adolescente em Siqueira Campos

Com as novas identificações, são três de maior idade entre os cinco que agrediram o jovem até desmaia-lo em plena via pública na quarta-feira (20)

 Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos. Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet
INVESTIGAÇÃO Há 2 semanas

Polícia Civil identifica adulto entre agressores que espancaram jovem em Siqueira Campos

Apurações apontam que um dos cinco jovens agressores é de maior idade, e as investigações terão dois procedimentos, um contra os adolescentes e outro contra o de maior

 Adolescente foi espancado por cinco jovens após sair da escola. Foto: Divulgação
AGRESSÃO Há 2 semanas

“Bateram até ele desmaiar”, diz mãe de adolescente que foi espancado em Siqueira Campos

Mãe contou à polícia que os agressores esperaram o filho na frente da escola, e o agrediram com socos, chutes e empurrões até ele ficar completamente desacordado

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados