15°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Pai instala câmera escondida e flagra esposa chutando e sufocando a filha de dois anos; veja o vídeo

Caso aconteceu na cidade de Belo Horizonte, mas gera um alerta para pais, mães e responsáveis em todo o país

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
05/09/2025 às 14h16
Pai instala câmera escondida e flagra esposa chutando e sufocando a filha de dois anos; veja o vídeo
Pai flagra mãe agredindo criança de dois anos em Belo Horizonte. — Foto: Reprodução

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Na manhã do último domingo (31), uma mulher de 22 anos foi flagrada agredindo a própria filha de dois anos, no bairro Lindéia, em Belo Horizonte. As imagens foram registradas pelo pai da criança, de 38 anos, que havia instalado uma câmera escondida em um dos quartos da casa da família após suspeitar de maus-tratos. Embora o caso tenha acontecido em uma cidade distante, gera um alerta para pais, mães e responsáveis em todo o país.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal mantém uma união estável e tem gêmeos de sexos diferentes. A suspeita contra a mãe surgiu há cerca de um ano, quando a menina sofreu uma fratura no fêmur sem explicação. Na época, o pai procurou o Conselho Tutelar do Barreiro, em Belo Horizonte, mas não houve encaminhamento por falta de provas.

Desta vez, com a câmera escondida, ele conseguiu registrar a companheira sufocando a filha contra um colchão, desferindo tapas e até um chute. Ao ouvir o choro da criança, o pai entrou no quarto, interrompeu as agressões e acionou a Polícia Militar.

A mulher foi presa em flagrante por lesão corporal. Após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, e ela está detida em Vespasiano, na Região Metropolitana da capital mineira. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a Justiça também determinou medida protetiva para a menina.

Versão da mãe

Aos policiais, a jovem alegou estar sobrecarregada com os cuidados dos gêmeos. Segundo ela, o companheiro se limitava a contribuir financeiramente, se recusando a dividir as responsabilidades. A mulher ainda afirmou que, dias antes, pediu ao homem que cuidasse das crianças, mas que ele teria condicionado a ajuda à retomada da vida sexual do casal. Na manhã das agressões, uma discussão entre os dois teria se intensificado, somada às birras das crianças, e ela disse ter perdido o controle.

As imagens entregues à polícia, no entanto, mostram a mãe empurrando a filha, que cai e é chutada em seguida. Para preservar a identidade da vítima, o nome da suspeita não foi divulgado.

O episódio reforça a importância da denúncia de maus-tratos e da atenção constante da sociedade para proteger crianças em situação de vulnerabilidade. Casos como este, ainda que ocorram em outras regiões, são um alerta em todo o país, onde situações como esta podem estar acontecendo todos os dias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
PARANÁ Há 1 semana

Leitão “mutante” nasce no interior do Paraná e viraliza nas redes sociais

Caso aconteceu na cidade de Quarto Centenário e filhote não resistiu e morreu

 Wenceslau Braz em dia de chuva. Foto: Davi Martins/folha Extra
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 semana

Simepar prevê mais de 220 mm de chuva para a região nesta terça-feira

Jaguariaíva, Congonhinhas, Ibaiti e São José da Boa Vista estão entre as cidades que devem registrar os maiores volumes de chuva até o final do dia

 Imagem Ilustrativa. Foto: Pavlo Vakhrushev/Adobe Stock
FALTA DE HOMENS Há 2 semanas

Pesquisa mostra que faltam homens no Brasil e população está mais velha

Dados divulgados pelo IBGE mostram que as mulheres seguem sendo maioria no país e, além disso, vivem mais do que os homens

 Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+. Foto: Gilson Abreu/AEN
URGÊNCIA Há 2 semanas

Hemepar solicita com urgência doações de sangue dos tipos O- e O+ no Norte Pioneiro

Unidade de Jacarezinho está entre as que mais precisam de reforço nos estoques em todo o Paraná

 Foto: Divulgação/Assessoria
DICAS Há 3 semanas

Conheça os primeiros socorros que podem salvar seu filho após picada de abelha

A remoção rápida do ferrão e a atenção aos primeiros sinais de dor e alergia podem salvar vidas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados