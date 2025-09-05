Servidor público de Santo Antônio da Platina vai lançar seu primeiro livro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - No próximo sábado (6), Santo Antônio da Platina será palco de um momento especial: o lançamento do primeiro livro de poemas de André Guilherme de Almeida, servidor da Prefeitura e apaixonado por literatura. O evento acontece às 19h30, na Biblioteca Cidadã “Dorothéa Marques Guimarães”, no Centro da cidade.

O livro, que leva o título “Já não suponho girassóis em dias ensolarados”, reúne 85 páginas de poesia divididas em duas partes. A primeira traz textos que funcionam como um grito diante da realidade social brasileira. Já a segunda parte é mais afetiva, repleta de lembranças de infância, memórias familiares e cenas do cotidiano que poderiam ser de qualquer pessoa.

André, de 32 anos, trabalha no setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura há 12 anos. Formado em Letras pela Uenp, ele conta que escreve sem rotina fixa, em fases mais ou menos produtivas. Segundo o autor, sua motivação foi transformar em poesia aquilo que muitas vezes passa despercebido: “Quero gerar reflexões sobre a vida, sobre nossas dores, mas também sobre solidariedade e amor. A literatura tem esse poder de humanizar”.

Entre as inspirações do escritor estão nomes como Paulo Leminski, Arnaldo Antunes, Conceição Evaristo e Luiz Ruffato. Mas André também se apoia em suas próprias vivências: histórias da infância no sítio do avô, amigos reunidos em volta da fogueira e até lembranças de um gato de estimação.

Na quarta-feira (3), o prefeito Gil Martins recebeu André em seu gabinete e destacou a importância do feito: “Ele serve ao município com dedicação e agora também leva o nome de Santo Antônio da Platina para o mundo da literatura”.

O lançamento é aberto ao público, e todos estão convidados a prestigiar esse momento de celebração da arte e da cultura platinense.