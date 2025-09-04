Polícia prende casal que vendia drogas em Siqueira Campos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Na tarde desta quarta-feira (03), a Polícia Militar do Paraná, em uma operação conjunta com a Polícia Civil, realizou uma operação na cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, e prendeu um casal por tráfico de drogas, além de apreender dinheiro, celulares, veículos, drogas e objetos utilizados no tráfico.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a ação foi realizada com base em denúncias anônimas e investigações que apontaram indícios de que a casa do casal estava sendo utilizada como ponto de tráfico na cidade.

Com base nas denúncias, foram instauradas investigações, que confirmaram o crime. Frente a isso, expedido um mandado judicial de busca e apreensão na residência. Logo ao chegarem no local, os policiais viram um carro suspeito saindo da casa, e com o condutor encontraram uma porção de cocaína.

Segundo o relatório, o suspeito que conduzia o veículo havia escondido a droga no sistema de ventilação do carro, e ao ser pego, admitiu ter adquirido a droga na residência alvo da operação.

Com isso, os policiais cercaram a casa e iniciaram a abordagem. Ao entrarem na casa, os policiais viram o homem investigado passando algo para sua mulher. Uma policial feminina revistou a mulher, sendo o objeto encontrado e constatado se tratar de porções de cocaína e crack, em embaladas para venda.

Ainda na residência, foram localizados e apreendidos R$ 342,00 em dinheiro, além de quatro celulares e duas motocicletas suspeitas de serem utilizadas para comércio de drogas. Além das prisões, duas crianças que estavam na residência foram encaminhadas ao Conselho Tutelar para proteção e cuidados adequados.