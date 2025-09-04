Norte Pioneiro terá reforço no atendimento médico com novos profissionais

DA REDAÇÃO/PORTAL IBAITI - FOLHA EXTRA

Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou a segunda chamada do programa Mais Médicos, iniciativa do Governo Federal que busca ampliar o acesso da população à atenção primária de saúde com novos profissionais. Para o Paraná, serão enviados 88 médicos, que atuarão em diversas cidades, incluindo algumas do Norte Pioneiro.

Da região, cinco municípios serão contemplados com a iniciativa, que integra a estratégia nacional de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e tem como objetivo ampliar o acesso à assistência médica em regiões de maior vulnerabilidade social e em áreas remotas do Estado.

Entre os municípios da região contemplados para receber os novos profissionais estão Ibaiti, Japira, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal e Salto do Itararé. Dos 88 médicos disponibilizados ao Estado, para atender 67 municípios paranaenses, serão enviados cinco para o Norte Pioneiro, sendo que, em cada cidade contemplada, um médico será enviado.

Vale ressaltar também, que a cidade de Santo Antônio da Platina foi contemplada com a inciativa anteriormente, contando com o reforço de dois novos profissionais. No total, são sete médicos enviados pelo programa para atender a região.

Segundo o Ministério da Saúde, os médicos atuarão na atenção básica, considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), reduzindo o tempo de espera para consultas e garantindo mais acesso aos serviços de prevenção e acompanhamento de doenças.

O programa tem como foco reduzir desigualdades regionais no acesso à saúde, levando profissionais a municípios de pequeno porte e localidades mais afastadas, onde há maior dificuldade de fixação de médicos.

Com este reforço, e muitas outras iniciativas desenvolvidas na região com apoio do Governo Federal, do Governo do Estado e outras parcerias cultivadas pelas prefeituras, a expectativa é que as unidades de saúde do Norte Pioneiro consigam atender melhor a demanda da população, especialmente em áreas rurais e bairros mais afastados dos centros urbanos.

O Mais Médicos foi criado em 2013, desenvolvido para reduzir a escassez de profissionais em regiões prioritárias, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde (APS) e melhorando o acesso da população aos serviços básicos na área.

Além de ampliar o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), o programa contribui para a qualificação profissional, alinhando a formação dos participantes às necessidades da rede pública e incentivando a especialização em áreas estratégicas.