Delegado explica por que motorista que matou criança em Salto do Itararé não ficou preso

Atropelamento aconteceu no domingo em Salto do Itararé e tirou a vida de uma menina de quatro anos, delegado Juliano Fonseca explicou a situação

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
02/09/2025 às 16h33 Atualizada em 02/09/2025 às 16h54
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, segue investigando a morte de uma criança de quatro anos que foi atropelada na noite do último domingo (31) em uma rodovia de Salto do Itararé. Em entrevista a reportagem da Folha, o delegado Juliano Fonseca Explicou o motivo do motorista do veículo ter se apresentado a polícia, mas não ter sido preso.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a prisão do motorista não foi aplicada pela polícia por não haver mais o estado de flagrante, visto que ele não foi detido no momento do crime. Além disso, os fatores que colaboraram para que o homem permaneça em liberdade são os fatos dele ter se apresentado espontaneamente e ter confessado o atropelamento entregando o automóvel para perícia.

Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, Betânia e sua mãe caminhavam as margens da rodovia Contorno Mário Bruno quando, por volta das 18h30 do domingo, foram atingidas por um automóvel de cor preta que seria um Honda Civic. Com a violência do impacto, a criança ficou gravemente ferida e chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. A mãe da criança sofreu ferimentos leves.

Nesta segunda-feira (01), o homem de 31 anos que dirigia o veículo se apresentou na delegacia da Polícia Civil de Siqueira Campos acompanhado de seu advogado. Ele confessou o atropelamento e que esteve em um pesqueiro onde ingeriu bebia alcoólica. Além disso, relatou que não viu as vítimas na rodovia, pois o local não tem iluminação. O motorista também relatou que não prestou socorro com medo de ser linchado. O veículo foi apreendido e vai passar por perícia.

O delegado Juliano Fonseca ainda reforçou que, apesar do suspeito não ter sido preso, o caso será apurado com rigor da lei e o suspeito pode ser indiciado pelos crimes de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar), crime de afastar-se do loca para evitar a responsabilidade civil e criminal, além de omissão de socorro. Após o inquérito ser entregue ao Ministério Público, cabe a Justiça decidir pela liberdade ou prisão do motorista.

Cena de brutalidade foi registrada em vídeos, divulgados nas redes sociais. Foto: Divulgação
INVESTIGAÇÃO Há 5 dias

Investigações continuam: Polícia Civil identifica mais dois adultos entre jovens que espancaram adolescente em Siqueira Campos

Com as novas identificações, são três de maior idade entre os cinco que agrediram o jovem até desmaia-lo em plena via pública na quarta-feira (20)

 Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos. Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet
INVESTIGAÇÃO Há 6 dias

Polícia Civil identifica adulto entre agressores que espancaram jovem em Siqueira Campos

Apurações apontam que um dos cinco jovens agressores é de maior idade, e as investigações terão dois procedimentos, um contra os adolescentes e outro contra o de maior

 Adolescente foi espancado por cinco jovens após sair da escola. Foto: Divulgação
AGRESSÃO Há 6 dias

“Bateram até ele desmaiar”, diz mãe de adolescente que foi espancado em Siqueira Campos

Mãe contou à polícia que os agressores esperaram o filho na frente da escola, e o agrediram com socos, chutes e empurrões até ele ficar completamente desacordado

 Pai conseguiu identificar o filho entre os agressores, e achou que ele não deveria ficar impune. Foto: Divulgação
LEVADO PELO PAI Há 6 dias

Pai recebe vídeo do filho espancando jovem na rua e leva ele para a delegacia

Caso aconteceu na cidade de Siqueira Campos após um grupo de cinco jovens agredir brutalmente um adolescente na noite da última quarta-feira (20)

 Jovem foi espancado até desmaiar. Foto: Divulgação
VIOLÊNCIA Há 7 dias

Brutalidade em Siqueira Campos: adolescente é espancado por grupo de jovens no centro da cidade; veja o vídeo

Cena registrada em vídeo mostra agressões com socos, chutes e golpes na cabeça da vítima; mãe disse que as agressões só pararam quando o jovem desmaiou

