Acidente em Jaguariaíva mata motorista de Arapoti e deixa adolescente em estado grave

Jaguariaíva – Uma colisão frontal registrada na tarde deste sábado (30) na PR-151, no trecho que liga Jaguariaíva a Piraí do Sul, terminou em tragédia e reacendeu o alerta sobre a imprudência em ultrapassagens na rodovia. O acidente envolveu um caminhão VW/Delivery 13.180, emplacado em Colombo, e um Fiat Palio Fire, de Arapoti.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida ocorreu por volta das 15h20, no km 230. O motorista do Palio, de 53 anos, morador de Arapoti, morreu ainda no local. Ele viajava acompanhado de um adolescente de 17 anos, que sofreu ferimentos gravíssimos e precisou de atendimento de emergência. Já o condutor do caminhão, um jovem de 23 anos, saiu ileso.

O relato inicial do caminhoneiro aponta que ele seguia sentido Jaguariaíva–Piraí do Sul e tentou uma ultrapassagem em local permitido. Cerca de 200 metros após a manobra, não conseguiu retornar a tempo para sua pista e colidiu de frente com o veículo que vinha no sentido contrário.

Equipes de resgate foram rapidamente acionadas e prestaram socorro ao adolescente, que foi encaminhado em estado crítico. A PRE permaneceu no local para a sinalização da via e para aguardar a chegada da Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos levantamentos técnicos e remoção do corpo.

A PR-151, considerada um dos principais corredores logísticos dos Campos Gerais, já acumula histórico de acidentes graves, muitos deles relacionados a ultrapassagens mal calculadas. A tragédia deste sábado volta a expor os riscos da imprudência no tráfego pesado que circula pela região.