Idosa de 61 anos é presa por esquema de tráfico de drogas em Arapoti

Casal foi detido no bairro Jardim Ceres após investigações da Polícia Civil apontarem uso da residência como ponto de venda de entorpecentes.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
30/08/2025 às 18h54
Idosa de 61 anos é presa por esquema de tráfico de drogas em Arapoti
No dia 7 de agosto deste ano, durante diligências no local, os policiais civis já haviam apreendido porções de crack e cocaína, o que reforçou as suspeitas e deu base às ordens de prisão. Foto Divulgação

Arapoti – A Polícia Civil de Arapoti (PCPR) prendeu, neste sábado (30), um casal acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Arapoti, região dos Campos Gerais. Entre os detidos está uma idosa de 61 anos e um homem de 42 anos. Ambos foram alvo de mandados de prisão preventiva cumpridos no bairro Jardim Ceres.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Arapoti, apontam que o casal vinha utilizando a própria residência como ponto de comércio de entorpecentes. No dia 7 de agosto deste ano, durante diligências no local, os policiais civis já haviam apreendido porções de crack e cocaína, o que reforçou as suspeitas e deu base às ordens de prisão.

Segundo o delegado titular, John Elber dos Santos, a prisão representa mais um passo no combate ao tráfico na cidade. “As prisões são decorrentes das operações realizadas no início do mês, quando houve a apreensão de drogas na casa dos investigados. O trabalho da Polícia Civil busca desarticular pontos de venda de entorpecentes e reduzir os reflexos desse crime na comunidade”, destacou.

O bairro Jardim Ceres, onde ocorreu a ação, já vinha sendo monitorado pelas autoridades devido a denúncias anônimas de movimentação suspeita e fluxo constante de usuários de drogas. A investigação confirmou que a residência dos detidos servia de base para o fornecimento de entorpecentes.

Após o cumprimento dos mandados, o casal foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A PCPR reforça que denúncias anônimas são fundamentais para apoiar o trabalho policial e podem ser feitas pelos canais oficiais da corporação.

 

 

