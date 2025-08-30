Idosa de 61 anos é presa por esquema de tráfico de drogas em Arapoti

No dia 7 de agosto deste ano, durante diligências no local, os policiais civis já haviam apreendido porções de crack e cocaína, o que reforçou as suspeitas e deu base às ordens de prisão. Foto Divulgação

Arapoti – A Polícia Civil de Arapoti (PCPR) prendeu, neste sábado (30), um casal acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Arapoti, região dos Campos Gerais. Entre os detidos está uma idosa de 61 anos e um homem de 42 anos. Ambos foram alvo de mandados de prisão preventiva cumpridos no bairro Jardim Ceres.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Arapoti, apontam que o casal vinha utilizando a própria residência como ponto de comércio de entorpecentes. No dia 7 de agosto deste ano, durante diligências no local, os policiais civis já haviam apreendido porções de crack e cocaína, o que reforçou as suspeitas e deu base às ordens de prisão.

Segundo o delegado titular, John Elber dos Santos, a prisão representa mais um passo no combate ao tráfico na cidade. “As prisões são decorrentes das operações realizadas no início do mês, quando houve a apreensão de drogas na casa dos investigados. O trabalho da Polícia Civil busca desarticular pontos de venda de entorpecentes e reduzir os reflexos desse crime na comunidade”, destacou.

O bairro Jardim Ceres, onde ocorreu a ação, já vinha sendo monitorado pelas autoridades devido a denúncias anônimas de movimentação suspeita e fluxo constante de usuários de drogas. A investigação confirmou que a residência dos detidos servia de base para o fornecimento de entorpecentes.

Após o cumprimento dos mandados, o casal foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A PCPR reforça que denúncias anônimas são fundamentais para apoiar o trabalho policial e podem ser feitas pelos canais oficiais da corporação.