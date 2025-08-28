12°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Senado aprova Estatuto Digital para proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais

Proposta foi apresentada no ano de 2022 e ganhou força após vídeos de um influenciador digital sobre adultização viralizarem nas redes sociais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com BBC
28/08/2025 às 15h53
Senado aprova Estatuto Digital para proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais
Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Redação - Folha Extra

POLÍTICA NACIONAL - O Senado aprovou nesta quarta-feira (27) um projeto de lei voltado à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, que agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto, apresentado em 2022 pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), havia sido aprovado pela Câmara em novembro de 2024, mas passou por alterações no Senado antes de avançar.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O projeto ganhou repercussão com denúncias do youtuber Felipe Brassanim Pereira, conhecido como Felca, que expôs produtores de conteúdo explorando crianças e adolescentes em vídeos monetizados nas plataformas digitais. Um dos vídeos mais populares, intitulado “Adultização”, popularizou o termo que se refere à aceleração forçada do desenvolvimento infantil, quando crianças adotam comportamentos ou responsabilidades que não correspondem à idade.

A legislação, chamada de Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, prevê que redes sociais devem retirar imediatamente conteúdos denunciados por vítimas, responsáveis, Ministério Público ou entidades de defesa da infância, independentemente de ordem judicial. Caso as próprias empresas de tecnologia identifiquem conteúdos relacionados a abuso sexual, sequestro, aliciamento ou exploração, elas devem alertar as autoridades competentes. Usuários denunciados receberão aviso da remoção, com justificativa e possibilidade de recurso.

O projeto estabelece punições para pessoas físicas e jurídicas, incluindo multas, e prevê que, mediante decisão judicial, empresas possam ter atividades suspensas ou proibidas permanentemente. A proposta também obriga que contas de menores de 16 anos sejam vinculadas a responsáveis adultos, proibindo verificação de idade apenas por autodeclaração.

Além disso, o Estatuto prevê a criação de um órgão autônomo de fiscalização dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, regulamentado por lei posterior, que supervisionará a aplicação das novas regras. Especialistas apontam que big techs e redes sociais enfrentarão desafios para implementar as obrigações estabelecidas, ampliando sua responsabilidade sobre o controle de conteúdos publicados e a segurança de usuários menores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara dos Deputados Federais. Foto: Ilustrativa
PEDIDO DE URGÊNCIA Há 1 semana

Deputados aprovam urgência para projeto que protege crianças e adolescentes nas redes sociais

Projeto de lei atende pedidos de organizações da sociedade civil que atuam na proteção infantil após repercussão de denúncias

 Foto: Reprodução/Band
CELEBRIDADES Há 3 semanas

Faustão segue internado após passar por dois novos transplantes

Apresentador segue em recuperação após receber novos rins e fígado

 Alexandre de Moraes, ministro do STF Foto: Rosinei Coutinho/STF
POLÍTICA NACIONAL Há 3 semanas

Parlamentares protestam e pedem impeachment de Alexandre de Moraes

Sessões da Câmara e do Senado chegaram a ser interrompidas nesta terça-feira devido a insatisfação de deputados e senadores com o ministro do Supremo

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
POLÍTICA NACIONAL Há 3 semanas

É TETRA: Com Bolsonaro, Brasil chega a marca de quatro ex-presidentes presos

Jair Bolsonaro se junto a Lula, Michel Temer e Fernando Color como presidentes presos desde o fim da ditadura militar

 Ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução/Internet
JUSTIÇA BRASILEIRA Há 3 semanas

Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

Medida foi determinada após o descumprimento da medida cautelar que impedia o ex-presidente de usar as redes sociais de terceiros

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados