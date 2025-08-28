11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Município da região está entre os que mais criaram empregos no mês de julho

Santo Antônio da Platina aparece no TOP20 das cidades que mais geraram vagas no mercado de trabalho no mês passado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/08/2025 às 15h14
Município da região está entre os que mais criaram empregos no mês de julho
Foto: Ilustrativa - Cesar Lopes/PMPA

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O mercado de trabalho no Paraná segue em expansão e tem revelado bons resultados em diversas regiões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, aparece entre as cidades que mais geraram empregos em julho, figurando no TOP20 estadual. O município registrou 454 novas vagas com carteira assinada no mês, consolidando-se como destaque no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Em todo o Estado, 8.140 postos de trabalho foram criados em julho, com saldo positivo em 228 municípios. Curitiba liderou a geração de empregos no período, com 2.461 vagas, seguida por São José dos Pinhais (979) e Londrina (657). Além de Santo Antônio da Platina, que garantiu uma das melhores posições no ranking, outras cidades de grande porte como Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo também tiveram desempenho expressivo.

No acumulado de janeiro a julho de 2025, o Paraná criou 102,3 mil empregos formais, com 82% dos municípios registrando saldo positivo. Já no recorte de 12 meses, entre agosto de 2024 e julho de 2025, o Estado abriu 104.606 vagas, mantendo a posição de terceiro maior empregador do País. Santo Antônio da Platina também figura entre os municípios que ultrapassaram a marca de mil vagas abertas nesse período.

Além do bom desempenho nos índices estaduais, o município também traz novas oportunidades imediatas para quem busca inserção no mercado. A Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina anunciou a abertura de 70 vagas de emprego neste mês de setembro, em parceria com duas empresas locais.

A Frangos Pioneiro, em Tavares, disponibilizou 50 vagas para Auxiliar de Produção, destinadas a homens e mulheres entre 18 e 45 anos. As entrevistas acontecem no dia 5 de setembro, mediante agendamento no Sistema Nacional de Emprego (Sine), localizado na Avenida Oliveira Motta, nº 1.110, próximo à Prefeitura.

Já a empresa 7 Confecções oferece 20 vagas para Costureiros(as) e Auxiliares de Costura, com experiência em máquinas de costura e trabalho com jeans. Os currículos podem ser enviados pelo WhatsApp (43) 3534-1000.

Segundo a gerente do Sine, Silvia Cardoso do Carmo, o processo seletivo será rápido e os interessados devem se apressar para garantir participação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 22 horas

Suspeito de tráfico tenta fugir da PM e acaba preso após cair de moto

Ação foi deflagrada em Santo Antônio da Platina e outro indivíduo também acabou preso

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Município da região recebe Festival de Teatro neste final de semana

Santo Antônio da Platina será palco do Festival Circula Paraná com apresentações teatrais gratuitas para população

 Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep
PEDIDOS Há 3 dias

Lideranças do Norte Pioneiro apresentam principais demandas da região em sessão da Assembleia Itinerante

Infraestrutura e saúde estão entre os principais pedidos, como construção de aeroporto, Delegacia da Mulher, pavimentações e ampliação do Hospital Regional

 Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep
NECESSIDADES Há 6 dias

Assembleia Itinerante recebe demandas de Santo Antônio da Platina e municípios da região

Durante o encontro, na 53ª Efapi Expo, deputados destacaram conquistas obtidas e reforçaram a dedicação às demandas do Norte Pioneiro

 Certificado foi entregue durante a 53ª Efapi Expo. Foto: ADAPAR
VALORIZAÇÃO Há 1 semana

Governo do Estado entrega selo Susaf-PR a Santo Antônio da Platina

Certificação amplia mercado das agroindústrias familiares do município para todo o Paraná

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados