Município da região está entre os que mais criaram empregos no mês de julho

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O mercado de trabalho no Paraná segue em expansão e tem revelado bons resultados em diversas regiões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, aparece entre as cidades que mais geraram empregos em julho, figurando no TOP20 estadual. O município registrou 454 novas vagas com carteira assinada no mês, consolidando-se como destaque no Norte Pioneiro.

Em todo o Estado, 8.140 postos de trabalho foram criados em julho, com saldo positivo em 228 municípios. Curitiba liderou a geração de empregos no período, com 2.461 vagas, seguida por São José dos Pinhais (979) e Londrina (657). Além de Santo Antônio da Platina, que garantiu uma das melhores posições no ranking, outras cidades de grande porte como Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo também tiveram desempenho expressivo.

No acumulado de janeiro a julho de 2025, o Paraná criou 102,3 mil empregos formais, com 82% dos municípios registrando saldo positivo. Já no recorte de 12 meses, entre agosto de 2024 e julho de 2025, o Estado abriu 104.606 vagas, mantendo a posição de terceiro maior empregador do País. Santo Antônio da Platina também figura entre os municípios que ultrapassaram a marca de mil vagas abertas nesse período.

Além do bom desempenho nos índices estaduais, o município também traz novas oportunidades imediatas para quem busca inserção no mercado. A Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina anunciou a abertura de 70 vagas de emprego neste mês de setembro, em parceria com duas empresas locais.

A Frangos Pioneiro, em Tavares, disponibilizou 50 vagas para Auxiliar de Produção, destinadas a homens e mulheres entre 18 e 45 anos. As entrevistas acontecem no dia 5 de setembro, mediante agendamento no Sistema Nacional de Emprego (Sine), localizado na Avenida Oliveira Motta, nº 1.110, próximo à Prefeitura.

Já a empresa 7 Confecções oferece 20 vagas para Costureiros(as) e Auxiliares de Costura, com experiência em máquinas de costura e trabalho com jeans. Os currículos podem ser enviados pelo WhatsApp (43) 3534-1000.

Segundo a gerente do Sine, Silvia Cardoso do Carmo, o processo seletivo será rápido e os interessados devem se apressar para garantir participação.