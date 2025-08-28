11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Polícia Civil identifica adulto entre agressores que espancaram jovem em Siqueira Campos

Apurações apontam que um dos cinco jovens agressores é de maior idade, e as investigações terão dois procedimentos, um contra os adolescentes e outro contra o de maior

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2025 às 09h48
Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos. Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - A Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, iniciou as investigações para identificar os cinco jovens que foram flagrados espancado um adolescente no centro da cidade. De acordo com apurações da reportagem, as primeiras informações sobre o caso levaram à identificação de um adulto entre os jovens, que responderá criminalmente pelas agressões.

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (20), e foi divulgado nas redes sociais através de vídeos gravados por moradores. Nesta terça-feira (26), o caso foi registrado na Polícia Civil pela mãe da vítima, um jovem de 17 anos de idade. Em depoimento, a mãe do jovem contou que os agressores estavam em cinco, e conseguiu identificar todos os envolvidos.

No entanto, após o registro do boletim de ocorrência, e da coleta das primeiras informações, os policiais conseguiram identificar que, entre os agressores, um é de maior idade, o que mudará o rumo das investigações.

“Já instauramos a investigação, mas ao que tudo indica, será dividida em duas, pois tem um de maior idade envolvido. Com isso, será realizado um procedimento contra os adolescentes e outro, separado, para o de maior”, afirmou a Polícia Civil à Folha.

De acordo com o registro, os jovens esperaram a vítima no portão da escola, alegando que precisavam conversar com o jovem. No entanto, ao sair da escola, os jovens iniciaram as agressões. “Eles começaram a chutar, dar socos e empurrar meu filho. Chegaram a derrubar ele no chão, pisar e chutar a cabeça dele”, contou a mãe da vítima à polícia.

Ainda de acordo com a PC, as agressões pararam apenas quando o jovem caiu completamente desacordado. No entanto, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, levado ao hospital e tem a saúde estável agora.

Contudo, as investigações devem prosseguir para determinar as responsabilidades de cada envolvido nas agressões.

Adolescente foi espancado por cinco jovens após sair da escola. Foto: Divulgação
