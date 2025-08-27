Leitão “mutante” nasce no interior do Paraná e viraliza nas redes sociais

Redação - O Presente

PARANÁ - Um caso raro chamou a atenção de moradores de Quarto Centenário, no interior do Paraná. Na madrugada de sexta-feira (22), uma porca deu à luz 13 leitões em uma propriedade rural a cerca de 13 quilômetros de Goioerê, no Centro-Oeste do estado.

O que mais surpreendeu foi uma das crias, que nasceu com duas línguas e seis patas. De acordo com o proprietário da propriedade, o animal veio ao mundo com vida, mas não resistiu por muito tempo. "A mãe estava encostada na parede do chiqueiro e, ao se debater, o leitão acabou morrendo", relatou.

O episódio, registrado em fotografias, repercutiu rapidamente entre vizinhos e nas redes sociais devido à raridade da malformação. Casos semelhantes já haviam sido registrados em Quarto Centenário e também em Goioerê, embora sejam considerados incomuns.

Especialistas afirmam que malformações em leitões podem ter origem genética, ambiental ou até relacionada ao manejo, mas cada situação precisa de avaliação veterinária específica.

Apesar da fatalidade, a porca e os demais filhotes nasceram saudáveis e seguem recebendo cuidados do criador. O caso despertou a curiosidade da comunidade e reforça o interesse por ocorrências raras no meio rural.