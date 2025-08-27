11°C 24°C
Suspeito de tráfico tenta fugir da PM e acaba preso após cair de moto

Ação foi deflagrada em Santo Antônio da Platina e outro indivíduo também acabou preso

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/08/2025 às 17h05
Foto: Divulgação.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A equipe da Polícia Militar realizou a prisão de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi deflagrada nesta terça-feira (26) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Um indivíduo tentou fugir, mas caiu da moto e foi preso.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a equipe realizava um patrulhamento pela Rua João Guilherme Peixe quando avisou dois indivíduos suspeitos em frente a uma residência. Ao realizar a abordagem, um dos indivíduos jogou uma sacola para dentro da casa e fugiu do local. Um outro homem que estava de moto tentou fugir da abordagem, mas caiu e acabou preso.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram 25 porções de cocaína prontas para venda. Um homem foi localizado no local e, com ele, os policiais encontraram mais dez porções da droga, além de dinheiro em espécie e notas diversas.

Frente aos fatos, os dois suspeitos foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com a droga e demais objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

