“Bateram até ele desmaiar”, diz mãe de adolescente que foi espancado em Siqueira Campos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Nesta terça-feira (26), a mãe do jovem que foi brutalmente espancado em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, prestou depoimento à Polícia Civil, onde contou que os agressores bateram no seu filho até ele ficar completamente desacordado na rua. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (20), quando o jovem estava saindo da escola.

Os vídeos divulgados nas redes sociais mostraram claramente o grupo de rapazes agredindo violentamente o jovem, de 17 anos, que estava indefeso. Segundo informações da Polícia Civil, o grupo de agressores tinha cinco jovens, quatro adolescentes e um de maior idade.

A mãe do garoto, que não teve identidade divulgada, contou que tudo começou quando o filho saía da escola. “Eles estavam esperando ele no portão da escola, disseram que precisavam conversar com ele, e então começaram as agressões”, contou em depoimento.

"Só pararam quando ele ficou desacordado”

Segundo a mulher, o grupo começou as agressões com empurrões, e seguiram com chutes e socos. “Eles derrubaram meu filho no chão, pisaram e chutaram a cabeça dele”, contou a mãe. Ainda em depoimento, ela disse que um homem ajudou seu filho a escapar das agressões, mas o grupo correu atrás e continuou a bater nele.

“Ele saiu correndo, mas os rapazes foram atrás e o alcançaram em frente ao mercado e continuaram as agressões, e só pararam quando ele ficou desacordado”, disse. Em imagens enviadas à reportagem, é possível ver um grave ferimento em sua cabeça.

Contudo, felizmente o jovem foi rapidamente socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento. Agora, segundo apurações da Folha, o jovem se encontra em recuperação, apresentando melhora.