11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

“Bateram até ele desmaiar”, diz mãe de adolescente que foi espancado em Siqueira Campos

Mãe contou à polícia que os agressores esperaram o filho na frente da escola, e o agrediram com socos, chutes e empurrões até ele ficar completamente desacordado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2025 às 16h41
“Bateram até ele desmaiar”, diz mãe de adolescente que foi espancado em Siqueira Campos
Adolescente foi espancado por cinco jovens após sair da escola. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Nesta terça-feira (26), a mãe do jovem que foi brutalmente espancado em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, prestou depoimento à Polícia Civil, onde contou que os agressores bateram no seu filho até ele ficar completamente desacordado na rua. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (20), quando o jovem estava saindo da escola.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Os vídeos divulgados nas redes sociais mostraram claramente o grupo de rapazes agredindo violentamente o jovem, de 17 anos, que estava indefeso. Segundo informações da Polícia Civil, o grupo de agressores tinha cinco jovens, quatro adolescentes e um de maior idade.

A mãe do garoto, que não teve identidade divulgada, contou que tudo começou quando o filho saía da escola. “Eles estavam esperando ele no portão da escola, disseram que precisavam conversar com ele, e então começaram as agressões”, contou em depoimento.

"Só pararam quando ele ficou desacordado”

Segundo a mulher, o grupo começou as agressões com empurrões, e seguiram com chutes e socos. “Eles derrubaram meu filho no chão, pisaram e chutaram a cabeça dele”, contou a mãe. Ainda em depoimento, ela disse que um homem ajudou seu filho a escapar das agressões, mas o grupo correu atrás e continuou a bater nele.

“Ele saiu correndo, mas os rapazes foram atrás e o alcançaram em frente ao mercado e continuaram as agressões, e só pararam quando ele ficou desacordado”, disse. Em imagens enviadas à reportagem, é possível ver um grave ferimento em sua cabeça.

Contudo, felizmente o jovem foi rapidamente socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento. Agora, segundo apurações da Folha, o jovem se encontra em recuperação, apresentando melhora.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pai conseguiu identificar o filho entre os agressores, e achou que ele não deveria ficar impune. Foto: Divulgação
LEVADO PELO PAI Há 5 horas

Pai recebe vídeo do filho espancando jovem na rua e leva ele para a delegacia

Caso aconteceu na cidade de Siqueira Campos após um grupo de cinco jovens agredir brutalmente um adolescente na noite da última quarta-feira (20)

 Jovem foi espancado até desmaiar. Foto: Divulgação
VIOLÊNCIA Há 8 horas

Brutalidade em Siqueira Campos: adolescente é espancado por grupo de jovens no centro da cidade; veja o vídeo

Cena registrada em vídeo mostra agressões com socos, chutes e golpes na cabeça da vítima; mãe disse que as agressões só pararam quando o jovem desmaiou

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Siqueira Campos participa de fórum e prestigia espetáculo no Festival EnCena em Jacarezinho

Evento reuniu coletivos, instituições e gestores culturais no Norte Pioneiro e apresentou o espetáculo Phantasmagoria dentro da programação do festival

 Encontro reuniu gestores de Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Carlópolis, Jaboti, Tomazina e Pinhalão. Foto: Divulgação
CULTURA Há 6 dias

Gestores culturais do Norte Pioneiro se unem para ampliar projetos e impulsionar a cultura da região

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (20), na Casa da Cultura de Siqueira Campos, com representantes de Wenceslau Braz, Salto do Itararé e outras seis cidades

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Operação policial prende motorista embriagado em Siqueira Campos

Ação foi realizada durante o final de semana e contou com blitz de trânsito e bafômetro

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados