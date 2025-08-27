Município da região recebe Festival de Teatro neste final de semana

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - De 28 a 30 de agosto, Santo Antônio da Platina sedia o Festival Circula Paraná, projeto cultural que leva teatro para diferentes regiões do estado e promove atividades gratuitas abertas à comunidade. A programação inclui apresentações para estudantes da rede pública e particular, oficinas, bate-papo com artistas locais e espetáculos ao ar livre na Praça da Matriz.

O evento começa na quinta-feira (28) com oficinas em escolas e instituições sociais. No Colégio Estadual Cívico-Militar Edith de Souza Prado de Oliveira, estudantes participam de atividades de fabricação de bonecos com materiais recicláveis e de teatro musical. Mulheres e idosos atendidos por instituições locais também recebem oficinas voltadas à memória afetiva a partir da arte. À noite, a Casa da Cultura Platinense recebe um encontro entre o elenco do festival e artistas locais, aberto a profissionais de diferentes áreas, a partir das 19h.

Na sexta-feira (29), alunos de escolas públicas e particulares assistem a quatro peças teatrais na Casa da Cultura. O encerramento acontece no sábado (30), com programação especial na Praça da Matriz, a partir das 14h. Estão previstos os espetáculos “O Cubo Mágico”, da Cia LevAR-TE, que será apresentado às 14h e reapresentado às 17h; “Fada Maria”, da Trakitana Produções, às 15h; e “O Menino de Lugar Nenhum”, do grupo O Maquinário de Teatro, às 16h. Todas as apresentações são gratuitas, têm classificação livre e contam com tradução simultânea em Libras.

As companhias que participam do festival têm destaque na cena cultural paranaense, entre elas a Trakitana Produções, Cia LevAR-TE, Grupo Dia de Arte e O Maquinário de Teatro. Cada montagem aborda temas que dialogam diretamente com o universo infantil, utilizando a linguagem lúdica para aproximar a arte do público.

O Festival Circula Paraná tem incentivo do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da Copel e parceria da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio do Departamento Municipal de Cultura e Turismo. A realização é da Estratégia Projetos Criativos em parceria com a Inspire Projetos Criativos. O evento já passou por Rio Negro e Telêmaco Borba e ainda terá edições em Palmas e Marechal Cândido Rondon. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial do Instagram (@festivalcirculaparana).