Câmara de Arapoti aprova medida contra Carretão da Alegria

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Nesta segunda-feira (25), a os vereadores de Arapoti, nos Campos Gerais, aprovaram uma nova lei que determina medidas contra os chamados "Carretões da Alegria". Os veículos, populares em praticamente todo o país, contam com inúmeras músicas e danças consideradas indecentes, normalmente de cunho sexual, e na visão dos parlamentares, essas ações são prejudiciais para a infância, tendo em vista que muitas crianças realizam passeios com a carreta, e estão expostas a este tipo de conteúdo.

A medida surge em um momento delicado sobre a adultização infantil, marcado por denúncias do influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, que têm chamado atenção para os riscos da adultização precoce de meninos e meninas. O presidente da Câmara de Arapoti, Maicon Pot, autor da lei, afirma que a medida aprovada representa uma resposta concreta diante da necessidade de proteger a infância e garantir ambientes mais adequados para o lazer infantil.

Segundo o texto apresentado na Sessão, e aprovado por unanimidade em primeira instância, os carretões estão proibidos de utilizar músicas com letras explícitas como de cunho sexual, apologia ao crime, drogas e até mesmo de violência, buscando proteger as crianças da cidade.

Junto com o carretão, é comum a presença de pessoas fantasiadas com personagens icônicos. No entanto, a presença destes personagens também tem sido considerada um problema para as crianças, tendo em vista que a maioria pratica gestos e danças consideradas obscenas durante os passeios.

Com isso, a nova lei também proíbe que estes personagens tenham tais comportamentos durantes os passeios na cidade, especialmente quando a carreta estiver com crianças. Em caso de descumprimento, os organizadores poderão sofrer desde advertência até penalidades mais severas, como multa equivalente a 50 UFMA em caso de reincidência e, em situações extremas, a suspensão da licença de operação da atividade.

Segundo a proposta, a responsabilidade pela fiscalização será da própria Secretaria Municipal de Educação, que contará com o apoio do Conselho Tutelar para manter a ordem e garantir o cumprimento das especificações da lei.

Agora, a lei aprovada por unanimidade entre os vereadores do município segue para uma segunda votação. Caso seja novamente aprovada, será encaminhada ao Executivo para sanção do prefeito Irani Barros.

ADULTIZAÇÃO E SEXUALIZAÇÃO INFANTIL

A presença de músicas e danças obscenas em conteúdos destinados às crianças é significativa nos dias atuais. Com a propagação de músicas virais e danças com cunho sexual através das redes sociais, a maioria das crianças acabam expostas a esse tipo de conteúdo, absorvendo comportamentos de forma voluntária e até mesmo involuntária.

O tema se torna um perigo para a infância diante do aumento de casos de pedofilia, da propagação de pornografia infantil ou, ainda, pelo fato de pessoas de má índole se aproveitarem de vídeos inocentes para fins maldosos.

A preocupação ganhou força nos últimos dias, após o influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, denunciar outro criador de conteúdo por situações semelhantes. Em um dos vídeos apontados, uma criança aparece dançando com roupas consideradas “adultas”, o que reacendeu o debate sobre os limites da exposição infantil na internet.