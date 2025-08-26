12°C 16°C

Três professoras de Arapoti avançam para a fase estadual do Programa Agrinho

Projetos das educadoras foram selecionados na categoria Experiência Pedagógica e concorrem com trabalhos de todo o estado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2025 às 10h36
Foto: Divulgação.

ARAPOTI - Três professoras da rede municipal de ensino de Arapoti foram classificadas para a segunda etapa do Programa Agrinho 2025, na categoria Experiência Pedagógica. A iniciativa, promovida em âmbito estadual, busca valorizar práticas inovadoras desenvolvidas nas escolas e tem como objetivo incentivar projetos que aproximem os conteúdos escolares da realidade dos alunos.

A Escola Municipal Clotário Portugal foi representada pela professora Ariadini Jandelli, que inscreveu o trabalho intitulado “O São João e o seu João”. A experiência pedagógica envolveu o resgate cultural de tradições juninas, associando a festa popular a elementos do cotidiano dos estudantes e fortalecendo vínculos com a comunidade escolar.

Na Escola Municipal Romana Carneiro, duas educadoras também se destacaram. A professora Camila Bueno apresentou o projeto “O ciclo do Leite: as gotinhas do saber”, que trabalhou conteúdos ligados à cadeia produtiva do leite, setor de relevância econômica e social no município e em toda a região. Já a professora Eliana Louzada Batista foi selecionada com a experiência “Broto de ideias”, que promoveu ações voltadas à criatividade e ao protagonismo infantil no ambiente escolar.

A etapa estadual do Programa Agrinho reúne projetos classificados em todo o Paraná e avalia práticas pedagógicas que contribuem para a formação integral dos alunos. Os trabalhos reconhecem o papel dos professores na construção de metodologias capazes de despertar interesse, desenvolver competências e estimular a participação ativa das crianças no processo de aprendizagem.

Criado pelo Sistema Faep/Senar-PR, o Agrinho é considerado o maior programa de responsabilidade social do setor rural no Paraná. Ele envolve milhares de estudantes e professores em diferentes municípios e está estruturado em categorias como Experiência Pedagógica, Redação e Desenho. A proposta é aproximar temas ligados ao meio ambiente, cidadania, saúde e produção agropecuária da rotina escolar, incentivando iniciativas criativas que resultem em impactos positivos para a comunidade.

A classificação das três professoras de Arapoti coloca o município em evidência no cenário educacional do Estado e reforça a participação da rede municipal em programas de reconhecimento acadêmico e cultural. A fase estadual definirá os trabalhos finalistas que irão concorrer às premiações da edição 2025.

