12°C 16°C
Jaguariaíva, PR
Simepar prevê mais de 220 mm de chuva para a região nesta terça-feira

Jaguariaíva, Congonhinhas, Ibaiti e São José da Boa Vista estão entre as cidades que devem registrar os maiores volumes de chuva até o final do dia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
26/08/2025 às 10h05
Wenceslau Braz em dia de chuva. Foto: Davi Martins/folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de dias seguidos de sol forte e calor intenso no fim de semana, a tão esperada chuva finalmente vai dar as caras na região nesta terça-feira (26). Segundo as previsões do Simepar, o céu deve ficar mais carregado ao longo do dia e, entre a manhã e à noite, praticamente todas as cidades devem registrar pancadas — algumas rápidas, outras mais generosas.

No total, a soma das precipitações previstas para os municípios do Norte Pioneiro e alguns dos Campos Gerais ultrapassa 220 milímetros de chuva. Um verdadeiro alívio para quem já sentia o peso da estiagem e do calorão.

Onde deve chover mais

Entre os destaques do dia estão Jaguariaíva, com 18 mm previstos entre 11h00 e 19h00, e Congonhinhas, que deve registrar 15,2 mm entre 10h00 e 14h00. Também chamam a atenção os volumes em Ibaiti (13,6 mm entre 11h00 e 15h00), São José da Boa Vista (12,9 mm entre 12h00 e 17h00), São Jerônimo da Serra (12,1 mm entre 09h0 e 14h00) e Sengés (12,2 mm entre 11h00 e 21h00). Na lista das cidades que vão receber boas pancadas de chuva ainda estão Japira (12,6 mm), Curiúva (12,7 mm) e Arapoti (11,6 mm).

Chuvas mais tímidas

Já em alguns municípios, a chuva será mais rápida e de menor intensidade. É o caso de Santo Antônio da Platina (1,8 mm entre 15h00 e 16h00), Barra do Jacaré (1,1 mm entre 15h00 e 16h00) e Andirá (2 mm entre 15h00 e 16h00). Também devem ter volumes reduzidos Bandeirantes (2 mm), Santana do Itararé (2,7 mm) e Quatiguá (3,2 mm).

Chuva em nível médio

Outros municípios da região terão acumulados médios, como Wenceslau Braz (8,7 mm entre 12h00 e 21h00), Jaboti (8,5 mm entre 12h00 e 16h00), São Sebastião da Amoreira (9,8 mm entre 10h00 e 13h00), além de Figueira (10 mm entre 10h00 e 14h00) e Pinhalão (10,9 mm entre 11h00 e 16h00).

Mais previsões

Para ter acesso completo às previsões, os leitores podem acessar o site do Simepar e buscar pela cidade desejada, onde encontrarão dados sobre temperaturas, velocidade dos ventos, umidade do ar e outras previsões.

