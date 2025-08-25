11°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Amunop marca presença na Conferência da Mata Atlântica em Curitiba

Lideranças do Norte do Paraná acompanharam o lançamento do Banco Verde e a assinatura da Carta de Curitiba durante o Cosud

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/08/2025 às 10h29 Atualizada em 25/08/2025 às 15h05
Amunop marca presença na Conferência da Mata Atlântica em Curitiba
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - A Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) participou da Conferência da Mata Atlântica, realizada em Curitiba, reunindo lideranças políticas e gestores públicos de diversas regiões do País. O evento foi parte da agenda do 13º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que teve como foco a conservação ambiental e a busca de soluções para o financiamento de projetos sustentáveis.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A entidade foi representada pela vice-presidente Tânia Basso, prefeita de Nova América da Colina, além de prefeitos, prefeitas e pela secretária Khelly de Mello. Em razão de compromissos já assumidos, o presidente da Amunop, Paulinho Branco, não esteve presente. A Conferência contou com a assinatura da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), por meio do presidente e prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, que esteve ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e de representantes de associações regionais.

Durante a abertura, Micheletto destacou a importância do encontro, que também reuniu os sete governadores dos estados do Sul e do Sudeste. Entre os presentes estavam Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Claudio Castro (Rio de Janeiro), Renato Casagrande (Espírito Santo), além dos vice-governadores Felício Ramuth (São Paulo) e Marilisa Boehm (Santa Catarina).

Na oportunidade, foi lançado o Banco Verde, plataforma criada para conectar investidores a instituições socioambientais, com o objetivo de destinar recursos a iniciativas de preservação e desenvolvimento sustentável. A proposta é canalizar de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões por ano para projetos voltados à economia de baixo carbono e valorização da biodiversidade. O governador Ratinho Junior destacou que o Paraná já é reconhecido como o estado mais sustentável do Brasil, mas que a meta é ampliar a conservação da Mata Atlântica e remunerar agricultores que preservam áreas verdes e nascentes em suas propriedades.

Outro destaque da Conferência foi a assinatura da Carta de Curitiba, documento no qual os governadores do Sul e Sudeste assumiram compromissos relacionados à agenda ambiental e apresentaram propostas para reforçar as políticas de preservação.

Para a vice-presidente da Amunop, Tânia Basso, a participação reforça o compromisso da região Norte do Paraná com a conservação ambiental e com iniciativas que integram o desenvolvimento sustentável ao setor público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Prefeito de Arapoti participa da Conferência da Mata Atlântica em Curitiba

Evento preparatório para a COP30 reúne governadores e prefeitos para debater conservação ambiental, agricultura sustentável e integração regional

 Produtor Ismael dos Santos Costa, 64 anos. Foto: Arquivo pessoal
CAMPOS GERAIS Há 1 semana

Maior produtora do país, Arapoti é oficialmente reconhecida como a Capital do Mel

Projeto apresentado pelo deputado Alexandre Curi foi aprovado na Assembleia e sancionado pelo Governador Ratinho Junior

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 semanas

Prefeitura de Arapoti apresenta projeto de pavimentação da estrada do Capão Bonito

Audiência pública apresentou detalhes da obra de 7,4 km, que inclui sistemas de drenagem e melhorias para o tráfego e escoamento agrícola no bairro rural

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 3 semanas

Sandro Alex anuncia investimentos e visita Queijaria Cornélia em Arapoti

Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná esteve no município na última sexta-feira

 Foto: Reprodução/Folha Paranaense
CAMPOS GERAIS Há 4 semanas

Arapoti se mobiliza para evitar que taxa dos EUA prejudique produtores de mel

Prefeito Irani Barros esteve reunido com o vereador Maicon Pote em busca de soluções para amenizar os impactos das tarifas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados