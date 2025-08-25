Amunop marca presença na Conferência da Mata Atlântica em Curitiba

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - A Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) participou da Conferência da Mata Atlântica, realizada em Curitiba, reunindo lideranças políticas e gestores públicos de diversas regiões do País. O evento foi parte da agenda do 13º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que teve como foco a conservação ambiental e a busca de soluções para o financiamento de projetos sustentáveis.

A entidade foi representada pela vice-presidente Tânia Basso, prefeita de Nova América da Colina, além de prefeitos, prefeitas e pela secretária Khelly de Mello. Em razão de compromissos já assumidos, o presidente da Amunop, Paulinho Branco, não esteve presente. A Conferência contou com a assinatura da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), por meio do presidente e prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, que esteve ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e de representantes de associações regionais.

Durante a abertura, Micheletto destacou a importância do encontro, que também reuniu os sete governadores dos estados do Sul e do Sudeste. Entre os presentes estavam Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Claudio Castro (Rio de Janeiro), Renato Casagrande (Espírito Santo), além dos vice-governadores Felício Ramuth (São Paulo) e Marilisa Boehm (Santa Catarina).

Na oportunidade, foi lançado o Banco Verde, plataforma criada para conectar investidores a instituições socioambientais, com o objetivo de destinar recursos a iniciativas de preservação e desenvolvimento sustentável. A proposta é canalizar de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões por ano para projetos voltados à economia de baixo carbono e valorização da biodiversidade. O governador Ratinho Junior destacou que o Paraná já é reconhecido como o estado mais sustentável do Brasil, mas que a meta é ampliar a conservação da Mata Atlântica e remunerar agricultores que preservam áreas verdes e nascentes em suas propriedades.

Outro destaque da Conferência foi a assinatura da Carta de Curitiba, documento no qual os governadores do Sul e Sudeste assumiram compromissos relacionados à agenda ambiental e apresentaram propostas para reforçar as políticas de preservação.

Para a vice-presidente da Amunop, Tânia Basso, a participação reforça o compromisso da região Norte do Paraná com a conservação ambiental e com iniciativas que integram o desenvolvimento sustentável ao setor público.