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Amunorpi e Amunop se reúnem para debater desenvolvimento dos municípios da região

Encontro reuniu gestores públicos de diferentes cidades com o objetivo de debater pautas de interesse comum, fortalecer a cooperação entre os municípios e alinhar ações voltadas ao desenvolvimento regional

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Amunorpi
01/06/2026 às 09h31
Amunorpi e Amunop se reúnem para debater desenvolvimento dos municípios da região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - Prefeitos e lideranças municipais participaram de uma reunião conjunta promovida pela Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e pela Associação dos Municípios do Norte do Paraná (AMUNOP). O encontro reuniu gestores públicos de diferentes cidades da região com o objetivo de debater pautas de interesse comum, fortalecer a cooperação entre os municípios e alinhar ações voltadas ao desenvolvimento regional.

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A reunião foi marcada por discussões relacionadas à gestão pública, planejamento estratégico e integração entre administrações municipais. Durante o encontro, os participantes compartilharam experiências, avaliaram desafios enfrentados pelos municípios e discutiram alternativas para ampliar a eficiência dos serviços públicos oferecidos à população.

Entre os temas abordados estiveram iniciativas voltadas ao fortalecimento do municipalismo, modelo que defende maior protagonismo dos municípios na formulação e execução de políticas públicas. As lideranças também trataram de projetos conjuntos, oportunidades de parcerias institucionais e estratégias para ampliar o acesso a investimentos e programas voltados ao desenvolvimento local.

A aproximação entre as duas associações busca fortalecer a representatividade dos municípios do Norte Pioneiro e do Norte do Paraná em debates de interesse regional. A atuação conjunta permite a construção de agendas comuns e o encaminhamento de demandas compartilhadas por diversas administrações municipais.

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Segundo os participantes, a integração regional é considerada um fator importante para a busca de soluções em áreas como infraestrutura, desenvolvimento econômico, saúde, educação e atendimento às necessidades da população. O intercâmbio de experiências entre gestores também foi apontado como uma oportunidade para identificar boas práticas administrativas e promover melhorias na gestão pública.

A reunião reforçou o papel das entidades municipalistas na articulação entre prefeitos e na defesa de pautas voltadas ao fortalecimento dos municípios. A atuação das associações tem como objetivo ampliar o diálogo entre os gestores públicos e promover ações que contribuam para o crescimento regional.

A AMUNORPI representa municípios do Norte Pioneiro do Paraná, enquanto a AMUNOP reúne cidades do Norte do Estado. Juntas, as entidades desempenham papel estratégico na coordenação de iniciativas regionais, no compartilhamento de experiências administrativas e na discussão de projetos voltados ao desenvolvimento econômico e social dos municípios paranaenses.

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