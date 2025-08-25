Acidente no aeroporto de Arapoti deixa jovem de Jaguariaíva em estado grave

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Mais uma vez o aeroporto do município de Arapoti foi palco de um acidente de trânsito. Desta vez, a situação registrada na tarde do domingo (24) envolveu uma queda de moto e deixou um jovem de 24 anos, morador de Jaguariaíva, gravemente ferido.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o acidente aconteceu por volta das 16h30 e envolveu uma motocicleta. Quando chegaram ao local, os socorristas se depararam com a vítima ferida e, segundo testemunhas, o rapaz sofreu uma queda.

O jovem que é morador do município de Jaguariaíva recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital 18 de Dezembro em Arapoti com suspeita de traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo. Devido à gravidade do seu quadro clínico, a vítima foi transferida para o Hospital Regional de Ponta Grossa.

Desativado há alguns anos, esta não é a primeira vez que o aeroporto de Arapoti é palco de acidentes, inclusive, com morte. O local encontra-se abandonado e sem fiscalização, mas ainda conta com a pista pavimentada que acaba sendo utilizada por indivíduos de diferentes idades, incluindo menores, para prática de rachas e manobras arriscadas.

As causas e circunstâncias do acidente do domingo devem ser investigadas.