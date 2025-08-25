Siqueira Campos participa de fórum e prestigia espetáculo no Festival EnCena em Jacarezinho

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Neste domingo (24), o município de Siqueira Campos esteve presente no EnCena – 20 anos, um dos principais festivais de teatro do Norte Pioneiro, realizado em Jacarezinho. A participação aconteceu por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que marcou presença em atividades de integração e valorização da cena teatral regional.

O diretor e ator Vinícius Cardoso, representante da Secretaria de Cultura de Siqueira Campos, atuou como Articulador Regional do Paraná no 1º Fórum de Cooperação para Grupos de Teatro do Norte do Paraná e Sul de São Paulo (FORTEA SP-PR). O encontro, realizado às 17h na Biblioteca Cidadã Rodrigo Octávio, em Jacarezinho, reuniu artistas, coletivos e gestores culturais para discutir estratégias de fortalecimento e cooperação entre grupos teatrais das duas regiões.

O fórum foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Siqueira Campos em parceria com a Organização Presença Cênica, de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). A iniciativa contou ainda com apoio do Departamento de Cultura de Jacarezinho e do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Jacarezinho. O espaço se destacou como uma oportunidade inédita de diálogo, troca de experiências e construção de novas parcerias culturais.

Na sequência da programação, a comitiva de Siqueira Campos acompanhou a agenda oficial do Festival de Teatro de Jacarezinho. A mostra, organizada pela Prefeitura de Jacarezinho, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Serviço Social do Comércio (SESC Paraná), Companhia de Arte e Tradição (CAT) e IFPR, é reconhecida como uma das mais importantes do calendário cultural do Paraná.

O grupo prestigiou o espetáculo Phantasmagoria, apresentado às 20h no palco do festival. A montagem levou o público a um universo estético inspirado no estilo steampunk, marcado por cenários sombrios e atmosfera pós-apocalíptica. A narrativa apresentou um mundo devastado pela chamada “Morte Escarlate”, onde a trupe comandada pela personagem Isolde uniu música ao vivo, coreografias, manipulação de bonecos grotescos e elementos de teatro físico. O resultado foi uma experiência cênica que mesclou horrores e encantamentos, atraindo grande atenção dos espectadores.

A participação de Siqueira Campos no EnCena e no fórum regional reforça a integração cultural entre municípios do Norte do Paraná e interior paulista, ampliando o diálogo entre artistas e fortalecendo o papel da região como polo de produção teatral.