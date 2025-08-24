10°C 22°C
Polícia resgata 11 cachorros em situação de maus-tratos e com doenças graves em Piraí do Sul

O flagrante aconteceu na sexta-feira (22), após denúncia feita pela ONG sobre a situação de maus-tratos.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
24/08/2025 às 18h30
Polícia flagra 11 cachorros e filhotes em situação de maus-tratos no interior do Paraná — Foto: ONG Anjos Protetores de Animais. Montagem G1-PR

PIRAÍ DO SUL - Onze cachorros, entre adultos e filhotes, foram resgatados em uma ação conjunta da Polícia Civil, Vigilância Sanitária e da Organização Não-Governamental (ONG) Anjos Protetores de Animais em Piraí do Sul, município localizado nos Campos Gerais do Paraná, a cerca de 45 quilômetros de Jaguariaíva. O flagrante aconteceu na sexta-feira (22), após denúncia feita pela ONG sobre a situação de maus-tratos.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Jairo Luiz Duarte de Camargo, os animais eram mantidos em condições insalubres dentro de uma residência. Parte deles estava amarrada, sem possibilidade de locomoção ou abrigo contra sol e chuva. Outros estavam confinados em um ambiente fechado, sem ventilação natural.

“O que encontramos foi uma cena de sofrimento. Os cachorros estavam desnutridos, alguns em magreza extrema, com costelas e ossos visíveis. Havia ainda sinais de doenças graves, como nódulos que sugerem neoplasia em um dos animais. Não há indícios de que estivessem recebendo acompanhamento veterinário”, afirmou o delegado.

Os agentes relataram que era possível ouvir uivos constantes de dor. Um dos cães, em estado mais delicado, apresentava problemas de saúde compatíveis com tumor próximo ao abdômen.

Após o resgate, todos os animais foram encaminhados para um abrigo cedido pela Prefeitura Municipal, onde receberam cuidados emergenciais.

No momento da operação, o proprietário da residência não estava presente, pois trabalhava fora, e por isso não foi preso em flagrante. Ele já foi identificado e é investigado pelo crime de maus-tratos. Seu nome não foi divulgado.

A Polícia Civil reforçou que, em razão da Lei de Abuso de Autoridade, não pode repassar a identidade de pessoas presas ou investigadas.

 

 

