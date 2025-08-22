16°C 29°C
Equipe da Assistência Social de Arapoti leva conscientização sobre Agosto Lilás à Arauco

Ação reforça o compromisso com a promoção dos direitos humanos, a equidade de gênero e a prevenção da violência contra a mulher

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/08/2025 às 13h43
Ação reforça o compromisso com a promoção dos direitos humanos, a equidade de gênero e a prevenção da violência contra a mulher. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A Secretaria Municipal de Assistência Social, da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, atendendo a um convite da empresa Arauco, marcou presença na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) com uma importante ação de conscientização, uma roda de conversa dedicada à campanha Agosto Lilás.

A iniciativa, que busca fortalecer a prevenção da violência contra a mulher e disseminar informações sobre a Lei Maria da Penha, contou com a participação ativa de colaboradores da empresa, homens e mulheres, que tiveram a oportunidade de refletir sobre um tema essencial para a sociedade.

Durante o encontro, conduzido por Luciane Brondani, chefe da Divisão das Políticas da Mulher, e Ana Paula Scherer, psicóloga do CREAS, foram abordados diversos aspectos ligados à violência de gênero.

De forma sensível e informativa, as palestrantes explicaram o impacto social e legal da violência contra a mulher, além de destacar comportamentos e atitudes que podem contribuir para um ambiente mais seguro e respeitoso, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana.

O diálogo aberto proporcionado pela roda de conversa permitiu que os participantes compartilhassem experiências, tirassem dúvidas e refletissem sobre a importância de reconhecer sinais de violência e agir preventivamente.

A iniciativa também reforçou a necessidade de manter um espaço de trabalho inclusivo, respeitoso e livre de qualquer forma de discriminação ou abuso, valorizando a empatia e a responsabilidade coletiva.

A ação promovida na Arauco evidencia o compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social com a promoção dos direitos humanos e com a luta pela equidade de gênero. Ao inserir a temática do Agosto Lilás em um ambiente corporativo, a equipe conseguiu alcançar um público diversificado e contribuir para a conscientização de questões que ultrapassam as fronteiras do local de trabalho, alcançando a vida familiar e comunitária de cada participante.

Mais do que uma palestra, a atividade foi uma oportunidade de fortalecer laços de respeito, cuidado e cidadania, lembrando que a prevenção da violência contra a mulher é responsabilidade de todos. Com iniciativas como esta, a Secretaria reafirma seu papel de agente transformador na sociedade, promovendo educação, diálogo e ações que inspiram mudanças concretas no cotidiano das pessoas.

