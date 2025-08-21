Copel relança programa que troca geladeira velha por modelo novo com desconto

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A partir desta quinta-feira (21), clientes da Copel terão a chance de trocar aquela geladeira antiga, que pesa na conta de luz, por um modelo mais moderno e econômico, com custo reduzido. O projeto “Trocou, Economizou” está de volta para incentivar o consumo consciente e a eficiência energética no Paraná.

A iniciativa, promovida pelo Programa de Eficiência Energética da Copel em parceria com a rede varejista Colombo, disponibiliza 20 mil refrigeradores, de uma e duas portas, com descontos variáveis conforme o modelo escolhido. O benefício é concedido mediante a entrega do equipamento antigo, garantindo que aparelhos de alto consumo sejam retirados de circulação.

Segundo o presidente da companhia, Daniel Slaviero, o impacto vai muito além da economia nas contas de cada família. “Estas famílias terão um equipamento mais eficiente, gerando economia na conta de luz. Para além deste resultado direto, ainda garantimos que não haja desperdício da energia elétrica, um ativo essencial para toda a comunidade”, destacou.

Nos últimos 12 meses, o consumo médio das residências paranaenses foi de 191 kWh. Desse total, as geladeiras podem representar de 8% a 31%, dependendo da quantidade e do tipo de eletrodomésticos presentes nos lares.

COMO PARTICIPAR

Clientes da Copel interessados em aproveitar o incentivo para a troca da geladeira poderão se informar sobre as regras do projeto e pontos de venda por meio da página https://www.copel.com/site/trocou-economizou/. A compra deverá ser feita presencialmente em uma unidade das Lojas Colombo no Paraná, ou pelo televendas 0800 642 4242.

O projeto trabalha com estoque de 20 mil geladeiras, e as entregas são realizadas em até 90 dias após a compra. Cada cliente poderá comprar apenas uma geladeira; para participar, é preciso ser titular da unidade consumidora de energia e estar com as contas de luz em dia.

A geladeira a ser trocada deverá ter ao menos 5 anos de uso e precisa estar em funcionamento. Ela deverá ser entregue no ato do recebimento da nova geladeira adquirida. Além disso, toda compra de eletrodoméstico deve ser acompanhada pela entrega de quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que serão trocadas por lâmpadas de led, mais eficientes e econômicas. Todo o material recolhido será destinado ao descarte ambientalmente correto, em um processo de logística reversa que permite o aproveitamento dos resíduos.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A ação é realizada pelo Programa de Eficiência Energética da Copel, que atua sob regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no combate ao desperdício de energia, através do financiamento para a renovação de equipamentos em prédios públicos, entidades beneficentes, comércio e indústrias, além da promoção de atividades educativas e de conscientização da população. No último mês de julho, a lei que instituiu o programa (9.991/2000) completou 25 anos.