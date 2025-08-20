Briga de casal termina com homem esfaqueado e fuga de hospital em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na madrugada desta quarta-feira (20), a Polícia Militar de Arapoti, nos Campos Gerais, atendeu uma ocorrência de lesão corporal registrada na Vila Romana. Segundo informações oficiais, um homem deu entrada no hospital da cidade com ferimentos na mão, provocados por uma arma branca, em um episódio que teria ocorrido durante uma discussão com a esposa.

Diante da situação, a equipe policial iniciou diligências para apurar os fatos e localizar a suposta agressora. A mulher foi encontrada em frente à residência do casal e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o incidente.

No entanto, ao retornarem ao hospital para acompanhar o estado de saúde da vítima, os policiais foram surpreendidos ao receber a informação de que o homem havia deixado a unidade de saúde antes de receber atendimento médico completo. Os funcionários do hospital relataram que ele não aguardou o término do atendimento, tornando-se ausente no momento em que a equipe policial voltou ao local.

O caso foi registrado pelas autoridades competentes, e a Polícia Civil deu início aos procedimentos necessários para a investigação, incluindo o relato das circunstâncias do ferimento e o encaminhamento da mulher para esclarecimentos formais. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da vítima, que deixou o hospital antes de receber os cuidados médicos completos.

As autoridades reforçam a importância de que pessoas envolvidas em situações de violência doméstica ou lesões corporais procurem imediatamente atendimento médico e registrarem os fatos para que os procedimentos legais sejam seguidos de forma adequada.