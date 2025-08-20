Briga entre amigas termina com aluna esfaqueada na frente de escola em Calógeras

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Uma discussão entre duas amigas terminou de forma violenta na manhã desta quarta-feira (20) no Distrito de Calógeras, em Arapoti. A vítima, estudante de 17 anos, foi esfaqueada em frente ao Colégio Estadual do Campo de Calógeras, deixando moradores e outros estudantes chocados.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima contou que saiu da escola sem autorização, com o objetivo de falar com a outra jovem, de 18 anos, sobre uma peça de roupa emprestada. As duas já tinham desentendimentos anteriores, e a discussão acabou com a agressora desferindo golpes de faca na perna da estudante.

Em entrevista à Folha, Maria Eduarda Soares Gouvea, diretora da instituição, afirmou que o incidente ocorreu por volta das 09h40, em frente ao colégio, no horário do intervalo, mas destacou que a escola não teve qualquer envolvimento na situação, a não ser para socorrer a estudante.

“Realmente a confusão aconteceu na frente do colégio, mas não começou aqui dentro. Elas são bem próximas, e há um tempo já tinham desentendimentos, como a própria vítima contou aos policiais. Então é uma briga que começou e terminou fora da escola”, explicou.

No entanto, apesar de ser uma confusão que teve desfecho total fora da instituição de ensino, Maria Eduarda contou que quando os funcionários viram a situação, saíram para socorrer a aluna, e em seguida, por protocolo, a direção acionou a força policial e o SAMU. “Foi o único envolvimento que tivemos, e reforço, não começou e nem terminou dentro da escola, como estão comentando”, enfatizou.

Indagada sobre como a aluna teria saído da escola sem permissão da diretoria, Maria Eduarda contou que o prédio está em reforma, e o portão fica aberto para que os pedreiros possam trabalhar. “Foi aí que ela se aproveitou e saiu para discutir com a outra”, contou à Folha. A diretora ainda enfatizou que a outra jovem envolvida, a agressora, não pertence à comunidade escolar.

No entanto, apesar da situação ter chocado os moradores, a diretora contou à reportagem que os ferimentos não foram graves. “Ela ficou bem. Saiu daqui andando, e não precisou nem de pontos”, pontuou Maria Eduarda.

Contudo, no momento em que os policiais chegaram, a agressora não estava mais no local, e uma equipe tentou localizá-la, mas não obteve sucesso. Frente aos fatos, foi lavrado o boletim de ocorrência, e tanto a vítima quanto a direção escolar foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis.